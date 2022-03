La nouvelle lune du 2 mars est le moment parfait pour manifester ses rêves

Partager







Les nouvelles lunes représentent toujours un nouveau départ, et celle du 2 mars 2022 sera le moment idéal pour manifester de la magie dans vos vies.

Contrairement aux pleines lunes, qui indiquent la fin d’un cycle lunaire, la nouvelle lune nous permet de repartir à zéro. Elle met le ton pour un nouveau cycle qui va durer environ 6 mois.

La nouvelle lune du 2 mars, qui sera visible dans le ciel à partir de 12:35, se déroule dans le signe du Poissons. Ce signe d’eau est caractérisé par son émotivité et son côté rêveur.

Voici donc à quoi s’attendre lors de la nouvelle lune en Poissons de mars:

1. On va explorer nos émotions

La nouvelle lune nous invite à faire un peu d’introspection, et ce, surtout lorsqu’elle se trouve dans le signe des Poissons.

C’est l’occasion parfaite de taire la voix de la raison, et de se concentrer sur ce que notre cœur et notre «gut» tentent de nous dire. Si vous êtes à l’écoute et que vous vous ouvrez aux possibilités, vous risquez de faire de grandes réalisations dans les prochains jours.

2. Cette période sera plus facile pour certains signes astrologiques

Le Poissons étant un signe mutable, tous ces signes risquent de vivre une nouvelle lune inspirante et motivante. On parle donc des Poissons, bien sûr, Gémeaux, Vierge et Sagittaire. Si vous êtes de l'un de ces signes, vous pourriez vivre une expérience qui changera votre vie.

À l'opposée, pour les signes cardinaux, soit Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, le tout sera beaucoup plus subtil. Le pouvoir de la nouvelle lune va agir à plus long terme et vous allez comprendre plus tard le chemin vers lequel elle vous guide.

3. C’est le moment de manifester nos rêves

En plus de la lune, la planète Jupiter se trouve aussi dans le signe du Poissons au même moment. Jupiter représente l'optimisme, la connaissance et l'évolution. Cette conjonction met la table pour que vous puissiez lancer dans l'univers vos rêves, même les plus fous!

Jupiter est une planète généreuse, l’énergie astrale va donc récompenser ceux qui osent rêver.

De plus, la lune en Poissons formera un angle favorable avec Uranus, la planète de l'innovation, qui se trouve en Taureau. Cela vous invite à essayer quelque chose de nouveau qui va nourrir votre esprit et votre créativité.

Profitez-en!

