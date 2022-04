La nouvelle lune «noire» du 30 avril est extrêmement rare

Partager







Le mois de mai 2022 sera intense au niveau astrologique et le bal est lancé par un phénomène très rare, une nouvelle lune «noire» qui arrive en même temps qu’une éclipse solaire.

Si vous suivez l’astrologie, vous savez que la lune peut prendre plusieurs formes. Il y a les super lunes, la lune de sang, la lune bleue, la rose, et la liste continue. Saviez-vous qu’il existe aussi une lune noire? Celle-ci aura lieu le 30 avril à 14:45 et vous ne voulez pas manquer cela.

Qu’est-ce qu’une lune noire?

On dit d’une nouvelle lune qu’elle est noire lorsqu’elle est la seconde du même mois, une occurrence plutôt rarissime qui se produit environ tous les 29 mois. Puisqu’elle est la deuxième en peu de temps, elle apparaît normalement dans un ciel plus sombre qu’à l’habitude.

Une lune noire pourrait aussi être une 4e nouvelle lune dans une même saison au lieu de seulement 3, ce qui arrive aux 33 mois environ. Elle est considérée comme particulièrement puissante puisque c’est une seconde chance dans un même mois pour partir à neuf.

Selon plusieurs, c’est un moment idéal pour pratiquer la manifestation. Donc, sortez vos cahiers, vos cristaux et votre encens, on réalise nos rêves en mai!

Comment le signe du Taureau influence-t-il le tout?

Le tout se déroule dans le signe stable et fiable du Taureau. Ceci nous encourage à prioriser le confort, le self care et les changements durables.

Pour savoir exactement comment cette nouvelle lune va vous affecter, vérifiez dans quelles maisons de votre carte du ciel se trouve le Taureau. Ceci vous aidera à clarifier quelles sphères de votre vie méritent votre attention en ce moment.

Quelle est la signification d’une éclipse?

En plus de cela, cette nouvelle lune se passe en même temps que la toute première éclipse de 2022, une occasion en or de mettre la table pour un nouveau départ! En plus du Taureau, l’éclipse active le signe opposé à celui-ci, l’intuitif et mystérieux Scorpion.

Une éclipse met le ton pour les 18 prochains mois de votre vie selon dans quelle.s maison.s les signes impliqués se retrouvent dans votre carte du ciel. Alors, encore une fois portez une attention particulière à celle.s-ci.

Quels signes seront les plus affectés?

Sans grande surprise, les gens nés sous les signes du Taureau et du Scorpion seront particulièrement affectés. Pour les Taureau, c’est leur sens identitaire qui se verra chamboulé alors que les Scorpion pourraient vivre des grands changements dans leurs relations amoureuses ou d'amitié.

De plus, ce phénomène astrologique se déroule dans la 10e maison pour les Lion, celle qui gouverne la carrière. Ils peuvent donc s’attendre à des bouleversements à ce niveau. Finalement, la lune noire va affecter les Verseau qui vont voir des changements importants dans leur vie personnelle à la maison.

À ne pas manquer!

