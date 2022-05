«The Summer I Turned Pretty» est ta prochaine série si tu t'ennuies de «To All the Boys I've Loved Before»

Partager







Les filles qui se préparent à vivre un hot girl summer seront ravies de la série qui arrivera bientôt sur la plateforme Amazon Prime Video. Jenny Han, qui nous a offert To All The Boys I've loved Before, présente The Summer I Turned Pretty (Cet été, tout change).

La série The Summer I Turned Pretty est basée sur le premier livre d'une trilogie du même nom. Sur fond de vacances d'été en famille à leur maison de plage, la protagoniste Belly retrouve son amie Susannah, ainsi que les frères de cette dernière Jeremiah et Conradm, qui étaient ses meilleurs amis depuis l'enfance. À cette nouvelle période de vacances, Belly ne ressent plus simplement de l'amitié et se sent attirée envers les deux jeunes hommes. L'adolescente se retrouvera dans un triangle amoureux et devra déterminer lequel des deux fait vraiment battre son coeur. Belly vivra un été étourdissant, déchirant et malgré tout, magique.

Au-delà du triangle amoureux qu'elle vivra, la série présentera l'évolution des relations entre une mère et ses enfants ainsi que les liens qui existent entre deux meilleures amies.

Jenny Han est accompagnée de Gabrielle Stanton, connue pour son travail sur Grey's Anatomy et Ugly Betty, afin de mettre son roman en images. Le personnage principal de Belly sera interprété par Lola Tung, et elle sera accompagnée de Jackie Chung, Rachel Blanchard et Tom Everett Scott.

La trilogie de roman comprend aussi It's Not Summer Without You et We'll Always Have Summer. On souhaite que ces livres soient aussi portés à l'écran!

The Summer I Turned Pretty sera disponible sur Amazon Prime Video le 17 juin prochain.

