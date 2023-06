Les nouvelles boissons Starbucks de l’été sont dévoilées et voici pourquoi vous devez y goûter

Partager







Les populaires boissons Starbucks Refreshers se réinventent pour la saison estivale! Si vous êtes adeptes de boissons glacées, ces nouveautés qui rappellent les fameuses slushs de notre jeunesse risquent de vous intéresser.

Lorsque vous entendez les choix «fraise açaï», «ananas et fruit de la passion» ou «mangue et fruit du dragon», vous savez sûrement très bien de quoi il s'agit.

Si les trois saveurs de Starbucks Refreshers sont bien connues du public, celles-ci nous surprennent dans une version 2.0 hyper alléchante.

Pour combattre la chaleur de l’été, il est maintenant possible de commander ces breuvages classiques avec une petite touche glacée, un ajout de limonade et de la purée de fraises. Une fois passées au mélangeur, ces nouvelles boissons givrées vous feront retomber en enfance.

Voici donc la nouvelle gamme de boissons rafraîchissantes «Boisson givrée Starbucks Refreshers avec limonade»:

1. Boisson givrée Starbucks Refreshers fraise açai avec limonade

COURTOISIE / STARBUCKS

Les arômes de purée de fraises mêlés à l’açaï et aux morceaux de fraises nous transportent dans un champ dès la première gorgée. En ajoutant la limonade et la glace, ces ingrédients se fusionnent pour créer un match parfait.

2. Boisson givrée Starbucks Refreshers ananas et fruit de la passion avec limonade

COURTOISIE / STARBUCKS

Ces douces gorgées de soleil rappellent le cocktail signature d’un voyage dans le Sud, soit le piña colada, avec sa texture de slush. Les vrais morceaux d’ananas, le tourbillon de purée de fraises, la limonade ainsi que les saveurs d’ananas et de fruit de la passion procurent une sensation vivifiante. Évasion tropicale garantie!

3. Boisson givrée Starbucks Refreshers mangue et fruit du dragon avec limonade

COURTOISIE / STARBUCKS

Avec sa couleur fuchsia vibrante obtenue grâce aux morceaux de fruit du dragon, ce breuvage est très instagrammable. Cependant, il n’a pas juste cette qualité. Il se démarque aussi par son explosion de saveurs en bouche. La fraîcheur de la mangue se marie à la purée de fraises, à la limonade et au fruit du dragon.

On a testé les recettes du menu d’été chez Billie et on vous dévoile notre préférée. Voici nos réactions:

Pour que vos boissons estivales favorites restent fraîches, Starbucks lance également une nouvelle ligne d'articles qui respirent l'été.

Bonus: la Terre vous remerciera d’apporter un gobelet réutilisable et ce geste écoresponsable vous permettra d’économiser 0,10$ sur votre commande.

COURTOISIE / STARBUCKS

Vous savez maintenant quoi faire pour vous rafraîchir. Courez vite au Starbucks près de chez vous pour goûter aux nouveautés!

