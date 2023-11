Le nouveau copain d'Olivia Rodrigo a déjà embrassé Millie Bobby Brown

Partager







Olivia Rodrigo a le vent dans les voiles avec ses nouveautés musicales, mais aussi en amour. Elle serait en couple avec un acteur qui fait son nom.

Depuis quelques jours, les points connectent, les indices s'accumulent et les internautes les plus rigoureux et investis dans les histoires de coeur des célébrités découvrent que la chanteuse Olivia Rodrigo serait en couple avec l'acteur Louis Partridge.

La rumeur n'est ni confirmée par Rodrigo, ni par Partridge, mais la romance est possible depuis que les deux ont été aperçus ensemble dans les rues de Londres, les bras autour de la taille l'un de l'autre à l'Halloween.

Olivia est présentement en pleine publicité pour son nouvel album Guts et sa musique pour le préquel de Hunger Games: La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. À travers les différentes entrevues données, Olivia reste très secrète sur sa vie amoureuse. Toutefois, certains signes ne trompent pas.

Mais qui est Louis Partridge, celui qui aurait conquis le coeur de l'interprète de Vampire? Voici quelques infos sur l'acteur.

1) Il a déjà embrassé Millie Bobby Brown

Ayant interprété le rôle de Tewkesbury dans la saga Enola Holmes, où Millie a le rôle principal, Louis a déjà embrassé Millie. Dans la vie loin des caméras, Louis et Millie sont bien amis.

2) Le jeune homme de 20 ans est Gémeaux

Il est né le 3 juin 2003 à Wandsworth. Lui étant Gémeaux et Olivia, Poissons, la compatibilité est plutôt difficile.

3) Il est ambassadeur pour Prada

Le jeune acteur a aussi ses entrées dans le monde de la mode. Celui-ci a fait partie des campagnes de la maison Prada pour les fêtes depuis plusieurs années.

4) Il continue ses études même avec le métier d'acteur

Pour Louis, c'est important de continuer son parcours académique. Il étudie les cours de langue classiques, mais également le cinéma.

5) Il a interprété une légende de la musique pour Pistol

Louis a incarné le regretté et controversé Sid Vicious, chanteur britannique et second bassiste éphémère des Sex Pistols.

À suivre pour la suite de cette nouvelle relation!

