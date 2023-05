Olivier Dion ose un look plus audacieux que jamais à «l’île de l’amour»

Partager







La troisième saison de l’île de l’amour sera certainement marquée par ses rebondissements saisissants, mais aussi par les looks de l’animateur. Les choix vestimentaires d’Olivier Dion ne cessent de faire jaser et son plus récent ensemble n’y fait pas exception.

• À lire aussi: Le premier look d’Olivier Dion pour «L’île de l’amour» fera monter la température

• À lire aussi: La gagnante de L'île de l'amour saison 2 dévoile qui elle choisirait parmi les nouveaux insulaires

• À lire aussi: 10 photos Instagram des nouvelles insulaires qui vont vous donner chaud

La chaleur monte d’un cran lorsqu’on aperçoit Olivier Dion à la villa de Las Terrenas, en République dominicaine. Le dernier look de l’animateur a attiré tous les regards, car on découvre le jeune homme dans un ensemble assez inusité. Pour immortaliser cette tenue, Olivier a partagé une série de photos de style «fit check» sur son compte Instagram.

Olivier prend la pose, arborant un pantalon à motifs assorti à sa chemise colorée, tous deux composés de formes abstraites. Le tout rappelle une toile, comme si l’on avait peint directement sur le tissu originellement blanc. Animateur ou artiste peintre? Voici la question!

À cela, il agence des bottes noires à semelles larges et un collier de billes aux différents coloris qui s’arriment avec l’ensemble unique en son genre.

D’une grande assurance, celui-ci adopte les couleurs funky, à l’image de l’émission. Olivier se fond parfaitement dans le décor de l’île de l’amour et ose plus que jamais avec ce choix vestimentaire!

C’est sa copine, l’influenceuse Emy-Jade Greaves, qui est l’origine de ses différents looks de feu. Assistée par Gabriella Viero, styliste chez Ssense, l’animateur est entre bonnes mains depuis les dernières semaines pour créer des tenues qui marquent l’imaginaire.

Pour ne rien manquer des plus beaux habits d’Olivier, ça se passe à l’émission l’île de l’amour, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

• À lire aussi: 16 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Olivier Dion

• À lire aussi: 14 couples durables de la téléréalité québécoise

• À lire aussi: Vidéo: voyez les plus belles photos de ces 23 influenceuses en voyage à l'hiver 2023

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s