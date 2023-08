On a testé ce fameux mascara à 7$ dont tout le monde parle et le résultat est... WOW!

Partager







Ce mascara fait parler pour son volume spectaculaire, créant un regard complètement nouveau à toutes les personnes qui l’essaient. Ce n’est donc pas étonnant qu’il fasse un véritable buzz actuellement, car tout le monde se l’arrache.

Les produits les plus efficaces et populaires ne sont pas nécessairement les plus chers. On a la preuve avec ce mascara à seulement 7$ de la marque Essence.

Mascara «Like A Boss» de Essence chez Pharmaprix - 7$

VIA PHARMAPRIX

Nommé «Like A Boss», vous n’avez plus qu’à montrer qui est la patronne! Ce mascara présenté dans un luxueux tube métallique holographique promet d’allonger les cils, tout en leur offrant un volume presque irréel.

Doté d’une brosse en fibres incurvée, ce produit chouchou agrippe et sépare tous nos précieux cils en les épaississant instantanément. On n’en revient pas de son application sans gâchis dont les couches peuvent être superposées autant de fois que l’on désire.

Également disponible en formule hydrofuge, ce mascara végétalien et sans cruauté animale de Essence sait convenir à toutes circonstances.

On a testé les produits et voici notre réaction:

Plusieurs tiktokeuses ont essayé le mascara et elles sont unanimes: il crée des yeux de biche! Une vidéo visionnée plus de 3 millions de fois a certainement suscité des besoins chez certains. Sans aucun doute, ce produit affole la toile.

Une chose est sûre: vous attirerez tous les regards avec cette formule crémeuse d’un noir profond qui recouvrira vos cils.

Prix mini, mais grande performance.

