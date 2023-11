ON A TESTÉ: Ces huiles pour les lèvres qui goûtent le ciel nous replongent en enfance

Partager







Nostalgiques de ce monde, vous serez ravis d’apprendre qu’il existe des huiles pour les lèvres qui vous rappelleront des souvenirs précis de jeunesse par leurs odeurs spécifiques. On a testé les produits de cette compagnie d’ici et voici notre avis.

L’entreprise québécoise Refreshi est reconnue pour ses huiles qu’on aime se tartiner sur les lèvres abusivement. La marque avait attiré l’attention de plusieurs lorsqu’elle a proposé une option au cornichon, idée plutôt inusitée.

L’entrepreneure derrière cette marque de cosmétiques adorée innove chaque saison, s’adaptant aux tendances du moment. Audacieuse comme pas une, Sabrina Tam n’a pas peur de semer la controverse en sachant très bien que certaines odeurs ne plaisent qu’à une clientèle nichée.

Toutefois, la jeune femme sait satisfaire à la grande majorité des beauty gurus qui s’entendent sur le fait que ces produits goûtent le ciel.

Afin de vérifier à notre tour si ces dires étaient bien vrais, on a mis au banc d’essai ces fameuses huiles pour les lèvres décadentes.

L’équipe de Billie a testé les saveurs suivantes: thé chaï, caramel salé, muffin, lovely, princess pink, Y2K glitter, gomme balloune et pumpkin spice. Du génie!

Vous voilà intrigués? Attendez de voir ce que l’on en a pensé en les essayant.

Découvrez nos commentaires et réactions à chaud dans cette vidéo:

Après avoir visionné cette capsule, quelle saveur aimeriez-vous expérimenter en premier?

Pour notre part, on est maintenant accro. Refreshi nous a créé de réels besoins et on voudrait essayer toutes les huiles pour les lèvres proposées sur le site!

Allez jeter un coup d’oeil sur les collections juste ici.

