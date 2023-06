On a testé: un gîte rustique dans les Laurentides

Partager







Un séjour paisible dans une ancienne fermette presque bicentenaire? Voici ce que vous propose le gîte Les Conifères, havre de paix douillet campé dans la région des Laurentides.

• À lire aussi: ​​Quoi faire dans les Laurentides: 15 idées pour un «road trip» de rêve

Alaska Rider

Niché dans le petit village de Saint-Adolphe-d’Howard, à environ une heure de Montréal, l’endroit nous promet une escapade loin du brouhaha quotidien de la métropole.

Dès que l'on dépose nos valises chez Catherine, notre hôte pour la durée du séjour, on sent que les prochains jours se dérouleront sous le signe du calme et du repos.

La petite histoire

Alaska Rider

En 2019, la consultante en relations publiques Catherine Simard décide de se lancer dans un projet de cœur. Elle met la main sur une ferme construite en 1839, puis convertie en spa avant d’être abandonnée, et décide d’en faire un lieu douillet où les gens pourront séjourner ou simplement passer pour un café.

Pièce par pièce, maisonnette par maisonnette, le projet prend forme grâce à son travail acharné et à l’aide de ses proches. Ainsi naît Les Conifères.

Les Conifères, c’est quoi exactement?

À mi-chemin entre le gîte et le café de quartier, il s’agit d’un repère en nature composé de trois pavillons.

Courtoisie Les Conifères

La première maisonnette comporte l’espace bistrot ainsi que quelques chambres champêtres. Ouvert au public tout l’été, du jeudi au dimanche, le café propose un brunch où oeufs de poules en liberté, croissants, yaourts et petits fruits font le bonheur des visiteurs.

Alaska Rider

Le deuxième pavillon, davantage communautaire, possède une cuisinette mise à la disposition des résidents qui souhaiteraient se concocter un bon petit plat sur place, ainsi que des longues tables à partager qui font face à un foyer à bois.

Alaska Rider

Le dernier chalet comporte une chambre pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes et se veut l’endroit idéal à réserver en famille.

En tout, un total de 8 chambres sont disponibles à la location, auxquelles s’ajoute une cabane de glamping au pied de la rivière lors de la saison estivale. À noter que le site complet peut également être réservé pour des événements spéciaux.

Alaska Rider

Un grand jardin, un petit studio de yoga en bordure de cascade, une piscine naturelle, une pergola et d’adorables poules en liberté concluent la visite de ce petit havre de paix.

Quoi faire dans les environs?

Lors de notre passage, nous en avons profité pour explorer la région et ses petits villages. Chose certaine, ce ne sont pas les activités qui manquent dans le coin, et ce, peu importe la saison.

Les amoureux de plein air seront certainement charmés par les nombreux sentiers à explorer en ski, à vélo, à pied ou à raquette. Le vaste terrain de jeu que représentent les Laurentides comporte entre autres le fameux P’tit Train du Nord, parc linéaire faisant plus de 234 km de long, ainsi que le parc régional de Val-David Val-Morin et le Sentier des cimes. Pour découvrir toutes les activités extérieures qui s’offrent à vous, consultez ce site internet.

Alaska Rider

Nous nous sommes également amusés à découvrir les bonnes adresses gastronomiques du coin. Plusieurs restaurants figuraient à notre itinéraire, et nous n’avons pas été déçus! La pizzeria Lupi, la taqueria Le Mapache et la brasserie artisanale Ayawan sont sans aucun doute parmi nos coups de cœur du séjour.

Alaska Rider Pizzeria Lupi

Brasserie Ayawan

Alaska Rider Le Mapache

Finalement, plusieurs activités ont lieu à même le site des Conifères. Pensez: yoga au jardin tous les samedis matin, échange de plantes, soirées pique-nique avec chefs invités et dégustation de vin. Pour plus de renseignements sur ces événements, rendez-vous sur le site de l’auberge.

Ce qu’on a le plus aimé

Toby

La beauté des lieux

Les poules en liberté qui deviennent rapidement nos amies

La possibilité de télétravailler à même le gîte grâce au bon réseau wifi et aux nombreuses prises électriques

Le brunch, copieux et savoureux

Le petit studio de yoga faisant face à la rivière avec quelques tapis fournis

Toby, la mascotte du gîte

À prendre en considération si...

Si vous êtes à la recherche de toutes les commodités d’une chambre d’hôtel : bien que les chambres soient très confortables, celles-ci ne possèdent pas de salle de bain privée. Douche et toilettes sont donc partagées entre les visiteurs.

Si vous êtes à la recherche d’un lieu pour faire la fête ou d’un repère intime : maison d’époque oblige, le son circule très bien entre les différentes pièces du gîte. Il ne s’agit donc pas d’un lieu de prédilection pour ceux qui souhaiteraient faire du bruit jusqu’au petit matin.

Alaska Rider

Les prix?

Le prix des chambres varie entre 117$ et 225$/nuitée, avant taxes

Le brunch est disponible sur demande pour 15$ additionnels

Certaines chambres sont dog friendly moyennant des frais supplémentaires

2483, Chem. du Village, Saint-Adolphe-d'Howard

RÉSERVEZ ICI

