On a trouvé un «dupe» parfait et abordable des Birkenstock les plus populaires du moment

La chaussure la plus confortable et populaire de l'automne est surprenante, certes, mais également plutôt chère. On a l'alternative parfaite pour vous à une fraction du prix.

En mode professionnel comme Cassidy Neves ou en mode artistique comme Tiffany Lai, les mules Boston de Birkenstock font sensation pour l'automne. Confortables, faciles à agencer et polyvalentes, elles ont déjà leur place dans la penderie des plus grandes fashionistas.

La mule Boston originale est disponible chez Simons au prix de 205$, offerte en plusieurs couleurs et matériaux.

Toutefois, si vous désirez embarquer dans la tendance sans faire un trou dans votre tirelire, une alternative parfaite existe et on l'a trouvée! Les sabots en liège Hana de Cushionaire auront le même effet sur vos looks d'automne, sans avoir le même effet que les Birkenstock originales sur votre portefeuille.

Les chaussures sont disponibles sur Amazon en plusieurs couleurs et même pour pieds plus larges, à 70$.

Étant donné leur popularité pour la saison, les sabots Cushionaire partent vite! À vous de jouer pour être stylé à l'automne!

