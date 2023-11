[Vidéo] Cassidy Neves nous dévoile l’accessoire le plus dispendieux dans sa garde-robe

Partager







La fashionista aguerrie n’a plus son nom à faire. Cassidy est une référence mode pour toutes celles qui désirent créer des looks à tout casser. Réelle inspiration pour styliser les tendances du moment, elle nous dévoile ses secrets bien gardés.

La créatrice de contenu est reconnue pour ses avis sincères sur les produits de beauté essayés, ses critiques littéraires, mais également (et principalement!) pour ses trouvailles mode à l’avant-garde hyper convoitées chez un grand nombre de personnes.

L’influenceuse est adulée par sa communauté pour son authenticité et sa réactivité, permettant à plusieurs de mettre la main sur certaines tendances bien-aimées.

Celle qui a un sens indéniable de la mode nous a accueillis à bras ouverts dans son cocon pour nous exposer ses petites merveilles qui composent sa garde-robe de rêve. On a eu la chance de découvrir son achat le significatif à ses yeux et par le fait même, l’accessoire le plus cher qu’elle possède.

Cassidy nous a aussi révélé l’achat impulsif qu’elle n’a jamais osé porter, nous a montré son meilleur souvenir de voyage en un vêtement et nous a dévoilé l’item mode qu’elle possède en plus grande quantité (et c’est assez impressionnant).

Découvrez sa tendance préférée du moment, un morceau dont elle ne pourrait jamais se départir et bien plus encore, dans la capsule On fouille dans la garde-robe de Cassidy Neves ci-dessus!

Procurez-vous quelques essentiels de Cassidy juste ici:

