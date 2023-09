On vous dévoile le secret pour un regard de biche à moins de 15$

Partager







Un regard dit tout et pour que celui-ci parle pour vous, voici l’astuce beauté simplissime qui mettra automatiquement en valeur vos beaux yeux.

Que ce soit le temps d’une soirée ou pour rehausser un look quotidien, la routine beauté est toujours couronnée d’une longueur infinie au niveau des cils. Votre meilleur ami pour un regard assurément agrandi? Des extensions de cils à apposer soi-même!

Les faux cils sont les compléments parfaits pour les personnes qui souhaitent ajouter un effet de profondeur à leur maquillage. Au revoir, mascara qui fait des grumeaux et bonjour, extensions de cils réutilisables doux et légers qui promettent des yeux de biche!

Et c’est votre portefeuille qui vous remerciera, car cette trouvaille est affichée à moins de 15$ sur Amazon.

Lot de 240 extensions de cils en grappe à faire soi-même - Plateau mixte (9-16 mm) de Laubess sur Amazon - 14$

VIA AMAZON

Reconnu pour sa qualité et son prix mini, c’est sans grande surprise que ce produit de la marque Laubess est coté 4,4 étoiles sur 5 et qu’il est évalué près de 4000 fois avec d’excellents commentaires.

Faciles à appliquer avec une petite pince à cils, tamponnez doucement la colle sur vos cils naturels ou sur la bande des extensions, puis déposez les grappes de cils comme vous le souhaitez.

Il est possible de créer plusieurs looks beauté pour chaque occasion. Il suffit de jouer avec les dimensions de cils proposés pour une épaisseur différente selon l’effet désiré.

Plusieurs optent pour un résultat dégradé en posant la grappe de grandeur 16mm vers l’extérieur de l'œil, puis choisissent des tailles plus petites jusqu’au coin interne de l'œil.

Cette touche secrète est l’ajout qui fait toute la différence pour un regard lumineux! Simple à utiliser, ce produit doit absolument intégrer votre trousse beauté.

Cils de poupée assurés!

