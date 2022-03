Oscars 2022 : Les plus beaux looks des stars sur le tapis rouge

Partager







Toutes les stars du monde du cinéma se sont réunies ce dimanche 27 mars pour déambuler sur le tapis rouge des Oscars, à Los Angeles.

Pour célébrer les meilleurs films de 2021 dans le cadre de la 94e cérémonie des Oscars, les célébrités étaient à leur meilleur dans des looks mode et beauté dont on va se souvenir longtemps!

Voici donc les plus beaux looks des stars du cinéma aux Oscars 2022:

Zendaya

AFP

Rachel Zegler

AFP

Billie Eilish

AFP

Finneas et Claudia Sulweski

AFP

Shawn Mendes

Getty Images

Kristen Stewart

AFP

Megan Thee Stallion

AFP

Zoë Kravitz

AFP

H.E.R.

AFP

Emilia Jones

AFP

Halle et Chloe Bailey

AFP

Timothée Chalamet

AFP

Jacob Elordi

AFP

Ariana DeBose

AFP

Andrew Garfield

AFP

Lupita Nyong'o

AFP

Danielle, Este et Alana Haim

AFP

Becky G

AFP

Tati Gabrielle

AFP

Lily James

AFP

Naomi Scott

AFP

Demi Singleton

AFP

Maddie Ziegler

AFP

Amy Forsyth

AFP

Kodi Smit-McPhee

AFP

Jessica Chastain

AFP

Sofia Carson

AFP

Vanessa Hudgens

AFP

