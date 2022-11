Cette fromagerie de Verdun propose un bar à raclette et c’est DÉ-CA-DENT

Partager







Lorsque les températures froides débarquent, le four à raclette sort de l’armoire. Réconfortant et fromagé à souhait, ce plat emblématique de la Suisse rassemble autour d’un bon verre de vin rouge.

Pour honorer la saison de la raclette, une fromagerie de Verdun épate avec un bar à raclette et condiments.

Si vous prévoyez faire un repas de raclette ce mois-ci, misez sur la fromagerie Copette & Cie pour faire le plein de fromages à raclette, charcuteries, pommes de terre, baguette fraîche et marinades maison.

Ce n’est pas les fromages à raclette qui manquent. Sur le présentoir, un fromage Savoie fumé, un fromage à raclette de chèvre et un fromage à raclette au poivre mettent l’eau à la bouche. En tout temps, 8 à 12 fromages savoureux sont offerts en rotation. Il n’y a pas meilleur endroit pour faire le plein!

Il sera aussi possible de mettre la main sur des ensembles à raclette afin de faciliter votre préparation de réveillon. Un ensemble de fromages pour quatre personnes est offert pour 72$. Il inclut les marinades maison (carottes, betteraves et cornichons). Il est d’ailleurs possible d’ajouter de la viande dans cet ensemble pour des frais supplémentaires.

Sur la boutique en ligne, des boîtes de fromages et charcuteries sont offertes et elles sont élaborées pour quatre personnes. Le pain est inclus avec les boîtes.

Si ce n’était pas déjà assez, sachez que Copette & Cie permet à sa clientèle de louer des machines à raclette pour 5$ par jour (avec un dépôt de 250$).

Vous savez maintenant où aller pour votre prochaine soirée raclette!

4650, rue Wellington, Verdun

Mercredi 8h à 17h

Jeudi et vendredi 8h à 18h

Samedi et dimanche 8h à 17h

