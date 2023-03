Partager







Rien de mieux qu’une bonne assiette de pancakes pour commencer la fin de semaine du bon pied. Savoureux et réconfortants à souhait, ces petites crêpes font fureur à tout coup.

Vous remarquerez que la plupart des adresses se situent dans le Sud-Ouest de Montréal (qu’on se plaît d’ailleurs à surnommer la capitale du Pancake!), mais pas que!

Voici donc où manger les meilleurs pancakes à Montréal:

Si vous apercevez une file de personnes fébriles sur la rue Notre-Dame Ouest, c’est probablement parce que vous vous trouvez à la hauteur du Arthurs Nosh Bar. Le restaurant de Saint-Henri est réputé pour ses mets d’inspiration juive, dont ses fameux syrniki, crêpe au fromage cottage, servi avec du sirop d’érable et du sel maldon. Le Arthurs , petit frère du restaurant situé dans le Cathcart dans la place Ville-Marie, sert également une version de ces pancakes. Un must!

4621, rue Notre-Dame O

Petites crêpes d’origine galloise, les pikelets du Larrys sont un incontournable de l’établissement. Ces petites galettes sont traditionnellement plus petites en diamètres que leurs cousins américains et possèdent une texture un peu plus moelleuse due à leur composition à base de levure. Le Larrys en fait le service du matin jusqu’au soir, idéal tant pour le brunch que pour les fringales de soirée.

5201, boul. Saint-Laurent

Aucun doute, ceux qui savent reconnaître les bons pancakes feront du Dandy l'une de leurs adresses coup de cœur. Farcis à la ricotta et garnis de beurre de noisette à l’érable et d’une crème de citron, les crêpes du Dandy ne laissent personne indifférent.

244, rue Saint-Jacques

Ce petit casse-croûte qui rappelle les diners d’antan a vite su conquérir le cœur des verdunois.es. On retrouve sur leur savoureux menu les grands classiques du brunch, dont une fameuse assiette de pancakes. Confiture et sirop d’érable sont au rendez-vous.

3779, rue Wellington

Les pancakes du September Café méritent amplement leur place dans ce top. Faits à base de babeurre, ils peuvent être commandés simplement avec du sirop d’érable, mais aussi avec de délicieux ajouts tels que du poulet frit, du jambon fumé, un œuf frit ou même ces trois options en même temps. Les plus audacieux sauront certainement apprécier ces extras.

2471, rue Notre Dame O

Pancake à la ricotta, lardons, oeuf au plat, sirop d’érable, cannelle et patate dej: voici ce qui vous attend au Well. Populaire restaurant de la rue Wellington, le Well est un incontournable en ce qui concerne le brunch, et leurs petites crêpes ne font pas exception.

4567, rue Wellington

Situé dans l’ancien local de la Belle Province de Saint-Henri, le Foiegwa est un French Diner américanisé qui fait tabac dans le quartier. Moelleux à souhait, leurs pancakes à la ricotta sont accompagnés de bleuet et de sirop d’érable pour une touche sucrée fort appréciée. Commandez un cocktail et vous aurez droit au boozy brunch de vos rêves.

3001, rue Notre Dame O

Institution de l’avenue Mont-Royal, le Beauty’s sert une assiette de pancakes digne des films américains. Pensez: petite crêpe ronde et savoureuse qui accompagne à merveille n’importe lequel de vos items du brunch favoris.

93, avenue du Mont-Royal Ouest

On retrouve au Barley pas une, mais deux options de pancakes! La première, au matcha, s’accompagne de sauce au chocolat blanc, de sirop d’hibiscus et de baies. Les pancakes maison 2.0 s’accompagnent de fruits de saison, de crème fouettée au labneh, d’amandes et d’eau de fleurs. Profitez de votre visite au Barley pour également savourer l’un de leurs délicieux lattes funky à souhait.

2613, rue Notre-Dame Ouest

Adresse chouchou de la rue Beaubien Est, le Vieux-Vélo sert un brunch simple et réconfortant depuis 2010 pour le plus grand bonheur des résidents de la Petite-Italie et des alentours. En plus des assiettes d'œufs bénédictine et de tofu scramble que l’on retrouve sur le menu, le restaurant sert d’excellent pancakes qui s'accompagnent très bien d’un bon café ou d’un mimosa.

59, rue Beaubien Est

