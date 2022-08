Où sont les acteurs de «One Tree Hill» aujourd’hui

Partager







La chanson d'introduction, le triangle amoureux Lucas-Brooke-Peyton, la rivalité entre frères... on se souvient bien de la série Les Frères Scott!

La série dramatique comprend neuf saisons dans lesquelles on adorait se plonger après l'école et les devoirs. On se rappelle l'histoire d'amour entre Hailey et Nathan, Brooke et Lucas et Peyton et Lucas. Sans oublier les moments dramatiques adressant la mort, la fusillade à l'école, les trahisons, la maladie et bien d'autres péripéties.

La première émission originale a été diffusée le 23 septembre 2003, il y a presque vingt ans! Les personnages ont fait leurs adieux le 4 avril 2012 et ont eux quelques réunions qui ont fait plaisir aux fans.

Après autant d'années, voici ce que sont devenus les acteurs de la série aujourd'hui.

Barbara Alyn Woods (Deborah Lee Scott)

Barbara avait été d'abord découverte dans Chérie, j'ai réduit les enfants, avant d'obtenir le rôle de la mère mal-aimée de Nathan dans Les Frères Scott. Elle fait toujours du cinéma et des séries, bien qu'elle ait beaucoup ralenti son rythme depuis la série. Barbara est mariée à John Lind depuis 1999 et ses trois filles poursuivent à leur tour une carrière au cinéma.

Moira Kelly (Karen Roe Scott)

La mère de Lucas Scott est toujours dans le milieu avec diverses participations à des productions. Saviez-vous que Moira est d'ailleurs la voix originale de Nala dans Le Roi Lion? Fait touchant, Moira a été mentionnée par Hilary Burton comme celle qui avait sauvé le rôle de l'actrice alors qu'elle se sentait prise dans la série, après six saisons. Hilary voulait quitter la production et c'est Moira qui lui a dit de foncer. Leur relation est belle à voir même après toutes ces années. Dans sa vie personnelle, Moira est mariée à Steve Hewitt depuis 2000 et ils ont deux enfants ensemble.

Antwon Tanner (Skills Taylor)

Depuis la fin des Frères Scott, Antwon Tanner a fait quelques rôles ici et là, mais malheureusement, il a aussi fait les manchettes pour des raisons plus sombres. L'homme a passé trois mois en prison pour fraudes diverses. On imagine qu'il a un peu plus de difficultés à obtenir des rôles depuis. Antwon Tanner est marié à Nic Thearies. Ils sont assez discrets sur leur vie de couple.

Lee Norris (Marvin McFadden)

Après son passage dans la série, Lee a obtenu un rôle dans le film Gone Girl et dans quelques autres séries télévisées. L'homme de bientôt 41 ans est marié à Andrea Barnes depuis 2011. Il est difficile de trouver plus d'information à son sujet sur les réseaux.

Paul Johanson (Dan Scott)

Le point commun entre les deux personnages principaux, l'odieux père des frères Scott, nous a fait passer par toute une gamme d'émotions. Depuis la mort de son personnage dans la dernière saison, Paul a été derrière et devant la caméra à diverses reprises. Il a interprété des petits rôles dans des séries telles que NCIS et Once Upon a Time. Paul a été longtemps marié à Gabriela Oltean, mais ils ont divorcé en 2005. Depuis, il est plutôt discret sur sa vie privée. On sait du moins qu'il est père d'un enfant.

Bethany Joy Lenz (Hailey James Scott)

L'interprète d'Hailey, la studieuse aux ambitions de chanteuse, est toujours actrice aujourd'hui. Elle est en plus impliquée dans les organismes Love146 et Equality Now, qui luttent pour les droits des femmes. Dans sa vie personnelle, Bethany a une fille, Maria Rose Galeotti, qu'elle a eue avec son ex-mari Michael Galeotti, de qui elle a divorcé en 2012. Elle n'affiche pas de relation publiquement ces jours-ci.

Hilary Burton (Peyton Sawyer)

Hilary Burton a eu de la difficulté à poursuivre son rôle dans la série, qu'elle a fini par quitter après 6 saisons. Elle a su surmonter cette période sombre et aujourd'hui, elle est toujours actrice et également productrice. Elle est d'ailleurs derrière le projet True Crime Story: It Couldn't Happen Here, une série qui met en lumière des cas de meurtre dans de petites villes américaines. Hilary s'implique pour donner justice aux familles endeuillées. L'actrice est mariée à l'acteur Jeffrey Dean Morgan depuis 2019. Ensemble, ils ont deux enfants et plusieurs projets communs.

Sophia Bush (Brooke Davis)

Présentement, on peut voir Sophia Bush dans son rôle de médecin dans la série Good Sam. L'interprète de l'unique Brooke Davis est également réalisatrice et productrice. Son CV est long! Sa vie personnelle va aussi particulièrement bien. Même si on a été déchiré lorsque sa relation avec Chad Michael Murray s'est terminée, Sophia a trouvé le grand amour. Elle vient de célébrer son mariage, qui a eu lieu cet été. Elle s'est unie à l'homme d'affaires Grant Hughes lors d’une magnifique cérémonie.

Chad Michael Murray (Lucas Scott)

Chad Michael Murray continue de jouer les beaux gosses dans différents films et séries, en plus d'assumer ses rôles de réalisateur, scénariste, producteur et mannequin. Dans la série comme dans la vraie vie, on a été bien attentifs aux rebondissements amoureux de celui qui incarne Lucas Scott. Depuis sa relation avec Sophia Bush, il s'est marié avec Sarah Roemer, en 2015. Ils ont deux enfants.

James Lafferty (Nathan Scott)

Nathan est un personnage qui a tellement évolué au fil des saisons! James Lafferty l'interprétait à merveille. Lui aussi poursuit sa carrière d'acteur, mais revêt aussi les chapeaux de réalisateur, producteur et modèle. C'est lui qui est derrière la série Everyone Is Doing Great, où il tient la vedette avec Stephen Colleti. James est marié depuis mai dernier à Alexandra Park, qu'il fréquentait depuis 2015.

Jackson Brundage (James Lucas Scott)

Le plus attachant des personnages a bien grandi! Jackson a maintenant 21 ans et on reconnaît sa bouille. Il performe encore quelques fois à la télévision et au cinéma en plus de faire quelques voix de personnages de dessins animés. Désormais, il semble envisager d'autres avenues de carrière. Jackson ne semble pas afficher de relation pour le moment.



