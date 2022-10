Voici ce que deviennent les candidats de la saison 1 de «l'Île de l'Amour»

Partager







L'Île de l'Amour a récemment annoncé sa troisième saison. C'est l'occasion de voir ce que deviennent les insulaires de la saison 1.

Certains candidats ont fait couler beaucoup d'encre, tandis que d'autres ont préféré se faire plus discrets. Les curieux seront ravis de savoir où en sont les premiers candidats débarqués à Los Cabos!

Voici ce que sont devenus les candidats de la saison 1 de l'Île de l'Amour.

Marilou Lacharité

Après son passage remarqué à Los Cabos, Marilou est brièvement revenue avec son ancien copain, Antoine Normandin, connu pour sa participation à Occupation Double dans l'Ouest. Ils se sont fiancés puis ensuite séparés. Maintenant, Marilou baigne dans le milieu de l'influence et continue son métier de coloriste. Côté coeur, elle a surpris tout le monde en annonçant fréquenter un candidat de la saison 2 de l'Île de l'Amour, Jacob Heiniger!

Mohab El Nahas

L'athlète de l'équipe nationale de Judo canadienne se fait assez discret. L'ancien candidat de l'Île de l'Amour serait en couple avec une styliste montréalaise, une certaine Roxanne.

Audrey Pinault

Avant sa participation à l'émission de téléréalité, Audrey était propriétaire d'une compagnie de vêtements, Audora. C'est toujours son occupation aujourd'hui, en plus d'avoir acquis énormément d'engouement sur sa page Instagram. Elle a présentement 63,4k abonnés. Côté coeur, Audrey n'affiche aucune relation pour le moment.

Ismaël Dumerlus

Le chaud Ismaël, selon ses propres mots, est entraineur privé et vous pouvez suivre sa carrière et demander ses services sur sa page professionnelle, Idathletes. Ismaël semble avoir passé un été de rêve et serait toujours célibataire.

Isabelle Labrecque

Quelques mois après la diffusion de l'Île de l'Amour, Isabelle a fait partie du scandale des influenceurs en route vers le Mexique, avec Anna-Maëlle et Sandrine. Outre cette mauvaise aventure, Isabelle est pilote et elle a un podcast avec Sandrine Séguin, Le Confessionnal. Isabelle s'affiche depuis tout récemment avec Shahin Ouest, vidéaste qui fréquente le milieu des influenceurs.

Marek Côté

Marek Côté et Jade Cousineau filent toujours le parfait amour, plus d'un an après leur apparition à l'émission de télé. Ils publient des photos de leurs périples de temps en temps, et sont plutôt tranquilles sur les réseaux sociaux par rapport à leur quotidien.

Gracia

La vie de Gracia semble très animée. Depuis sa sortie de IDA, Gracia étudie afin de devenir agente immobilière au Collège Lasalle et le soir, elle travaille au Bord'Elle, un cabaret burlesque. L'ancienne candidate est toujours aussi assidue à l'entraînement et semble célibataire.

Samuel Lemay

Très discret depuis son aventure, Samuel n'affiche que très peu de choses depuis sa sortie de l'Île de l'Amour. Il avait fait l'objet d'un mini reportage pour présenter sa douce en janvier dernier, Anael, avec qui il filerait toujours le parfait bonheur.

Sandrine Séguin

Sandrine est l'une des participantes qui fait le plus jaser depuis la fin de l'émission. Elle était de la saga Sunwing, mais elle a également partagé avec ses abonnés qu'elle fait face à un souci de santé. Sandrine s'est fait diagnostiquer un syndrome très rare qui s’appelle la résorption condylienne idiopathique. Elle documente l'évolution de sa condition sous forme de vidéos TikTok. En amour, Sandrine semble toujours être un coeur libre.

Benjamin Fabre

Le gagnant de la saison 1 de l'émission, Benjamin, travaille au populaire Mme Bovary, toujours en confectionnant des cocktails appréciés de la clientèle. Après sa rupture avec Arielle, en février dernier, il a fréquenté une fille prénommée Annie-Jade. La relation a été de courte durée, Benjamin serait célibataire depuis septembre.

Anna-Maëlle Laprise

Finaliste à l'Île de l'Amour, Anna-Maëlle est la candidate la plus en vue depuis la fin de la saison. Elle compte 51.4k abonnés sur les réseaux sociaux et est influenceuse et mannequin. Anna-Maëlle a elle aussi été dans l'avion nolisé vers le Mexique qui a tant fait couler d'encre. La jeune femme est célibataire.

Tommy-Lee Labonté

Bien des choses ont changées pour Tommy-Lee depuis son couple formé avec Anna-Maëlle en finale. L'ancien candidat est toujours travailleur de la construction, mais il fait aussi la promotion de produits pour l'entraînement et la forme physique. De plus, Tommy-Lee est en couple depuis plusieurs mois avec Kimberly Deraîche, une entrepreneure.

Arnaud Moisan

Le coach personnel Arnaud Moisan est kinésiologue et a récemment ouvert son salon de barbier, Barbier de la Vallée. Le jeune homme affiche quelques bribes de son quotidien, sans plus. Il semble toujours célibataire.

Maeva Lemay

Arrivée en milieu d'aventure pour brouiller les cartes, Maëva est ressortie sans potentiel amoureux et n'affiche pas de relation à ce jour non plus. La jeune femme a intégré une prestigieuse agence immobilière, The Agency, qui met en marché des propriétés luxueuses à travers le monde.

Gabriel Lévesque

Gabriel était déjà connu de la sphère publique puisqu'il photographie des mannequins, acteurs, athlètes et bien plus. Depuis sa participation à IDA, il donne une incursion dans sa vie professionnelle, mais très peu d'idées de sa vie personnelle. On ne peut donc pas déterminer s'il a trouvé l'amour comme il le désirait à Los Cabos.

Arielle Aziane

Grande gagnante avec Benjamin Fabre de l'Île de l'Amour, Arielle aurait fréquenté un certain Nicholas, avec qui elle serait sortie très peu de temps après sa relation avec Benjamin, en février 2022. Toutefois, cette relation se serait rapidement terminée. Sur les réseaux sociaux, Arielle partage souvent des photos de voyages.

Keon Johnson

Après la brève apparition de Keon à l'Île de l'Amour où il s'était affiché avec Isabelle, Keon semble poursuivre sa carrière d'agent immobilier. L'homme ne serait pas en couple aujourd'hui, si on se fie à ses réseaux sociaux, où il ne publie que très peu de choses.

