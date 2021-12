Outer Banks reviendra pour une 3e saison et voici tout ce qu’on sait

Partager







Après deux saisons très populaires, les fans de Outer Banks attendaient impatiemment de savoir s’il y aurait une suite. Voilà qu’un troisième chapitre est confirmé!

• À lire aussi: Des fans croient que Chase Stokes et Madelyn Cline sont de retour ensemble pour cette raison

La série Outer Banks suit les groupes rivaux des Kooks et des Pogues. Elle a tout ce qu’il faut pour plaire : des histoires d’amours, un mystère, des rivalités, des révélations choquantes, et plus encore.

Voici donc tous les détails sur la saison 3 de Outer Banks :

Psst, attention aux divulgâcheurs à propos de la saison 2!

Est-ce qu’il y aura une saison 3 de Outer Banks?

Oui! Un peu plus de quatre mois après la sortie de la saison 2, Netflix a confirmé que nos Pogues favoris seraient de retour pour un troisième volet.

L’annonce s’est faite via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle tous les acteurs manifestent leur excitation.

Quelle sera l’histoire de Outer Banks saison 3?

La saison 2 s’est terminée avec plusieurs portes ouvertes. D’abord, les Pogues sont sur une île déserte, toujours sans trésor. Ils devront aussi composer avec le fait que Rafe a promis à son père qu’il allait ramener Sarah à sa famille.

De plus, on sait maintenant que le père de John B est toujours en vie, une révélation qui risque d’avoir beaucoup d’impact. Plusieurs théories ont été émises sur la suite, donc certaines assez rocambolesques!

• À lire aussi: Outer Banks : les 6 théories les plus folles sur la saison 3

Quels acteurs jouent dans Outer Banks saison 3?

Toute la bande des Pogues sera de retour, dont Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kie), Jonathan Daviss (Pope) et Rudy Pankow (JJ). De plus, Carlacia Grant (Cleo) sera de la partie, tout comme Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe), et Charles Esten (Ward).

On risque aussi de voir plus de Elizabeth Mitchell (Limbrey) puisqu’elle est liée au père de John B.

La saison 3 de Outer Banks sort quand?

On ne connaît pas encore la date de sortie officielle de la suite. Selon plusieurs sources, le tournage devrait débuter en janvier 2022. On peut donc s’attendre à une diffusion plus tard dans l’année!

Est-ce qu’il y a une bande-annonce pour Outer Banks 3?

Pas encore, mais on vous garde au courant dès que des images ou vidéos seront dévoilées.

À suivre!

