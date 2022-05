Voici les 10 propriétés de vacances les plus remarquables à louer au Canada

Partager







Ces dernières années nous ont appris que voyager au Canada ce n’est pas plate du tout!

En effet, le pays à de superbes parcs, plages, villages pittoresques, métropoles vivantes et attractions touristiques à offrir autant aux touristes qu’aux résidents.

En matière d’hébergement, le Canada est également bien gâté avec de beaux hôtels, mais aussi des propriétés de vacances magnifiques et merveilleusement bien situées, de l’île de Vancouver à la côte est canadienne!

La compagnie de location de propriétés de vacances Vrbo dévoile justement pour la toute première fois son palmarès des propriétés les plus remarquables de son catalogue canadien.

Voici donc sans plus attendre, les 10 propriétés de vacances les plus remarquables à louer au Canada sur Vrbo :

*Le classement n'a pas d'ordre particulier.

QUÉBEC

1. Villa urbain - Sainte-Béatrix, Lanaudière

courtoisie

Cette villa urbaine contemporaine se trouve dans un boisé tranquille situé à une heure de route de Montréal. Il s’agit d’un endroit idéal pour s’évader. Ses fenêtres pleine grandeur de près de cinq mètres de haut offrent une vue complète sur les montagnes.

2. Condo-chalet de luxe - Charlevoix

courtoisie

Ce chalet plaît tant aux familles qu’aux personnes qui aiment explorer les grands espaces. Situé près du Massif de Charlevoix, il se trouve à dix minutes de sentiers de randonnée et de motoneige ainsi que de pistes de planche à neige.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

3. Oasis de surfeur - Tofino

courtoisie

Cette propriété de luxe donnant sur le bord de l’eau est une véritable oasis pour les surfeurs. Elle est située entre deux des lieux de surf les plus populaires de Tofino ainsi qu’à quelques pas des plages Chesterman Beach et Cox Bay. Cette propriété au bord de l’eau a obtenu 110 évaluations de 5 étoiles, ce qui prouve que les voyageurs aiment son emplacement, sa douche extérieure et ses planchers à chauffage par rayonnement.

4. Chalet scandinave - Golden

courtoisie

courtoisie

Cette propriété de style scandinave tout à fait unique convient parfaitement à ceux qui souhaitent avoir un accès direct aux pistes de ski. Offrant un sauna intérieur, une baignoire à remous et un foyer extérieur, cet hébergement a des commodités qui plairont à tous les membres de la famille.

ALBERTA

5. Domaine moderne - Banff

courtoisie

Ce domaine moderne dans les montagnes propose les mêmes commodités qu’un complexe hôtelier, tout en étant aussi confortable que votre domicile. Il a obtenu 23 évaluations de 5 étoiles, notamment grâce à sa cuisine et à sa salle d’entraînement tout équipée ainsi qu’à sa grande salle de jeux pour enfants.

ONTARIO

6. Chalet en campagne - Collingwood

courtoisie

Ce chalet isolé convient tout à fait aux voyageurs et aux familles à la recherche de tranquillité, loin des foules de la région des Blue Mountains. Cette propriété a obtenu 29 évaluations de 5 étoiles. Elle offre des vues panoramiques, un grand terrain et un accès à des sentiers de randonnée, c’est-à-dire tout ce qu’il faut pour vivre une escapade reposante.

7. Chalet au bord de l’eau - Port McNicoll

courtoisie

Ce chalet privé donnant sur le bord de l’eau offre des vues sur 320 degrés de la baie Georgienne. Cette propriété est conçue pour les grands groupes et les réceptions. Elle offre une cabana et une suite au bord du lac pouvant accueillir jusqu’à douze personnes.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

8. Maison d’architecte - Augustine Cove

courtoisie

Cette propriété moderne donnant sur l’océan plaît à tout amateur d’architecture. Grâce à son accès privilégié à la baie et à ses vues sur l’océan et sur la campagne, elle offre un espace de détente aux voyageurs.

NOUVELLE-ÉCOSSE

9. Château - Blandford

Heather Durham

courtoisie

Ce château privé donnant sur l’océan s’inspire de l’architecture française et surplombe l’océan Atlantique et la baie de Mahone. Il peut accueillir jusqu’à 10 voyageurs qui profitent de l’intimité qu’offre son terrain de plus de 0,8 hectare ainsi que de promenades matinales sur ses plus de 61 mètres de sentier longeant l’océan.

10. Maison classique - Margaree Harbour

courtoisie

courtoisie

Cette propriété classique de Cap-Breton est dotée de fenêtres sur chacun de ses murs ainsi que d’une terrasse sur son pourtour offrant des vues sur chaque angle de l’océan. Ses commodités modernes ainsi que sa cuisine et sa salle à manger à aire ouverte sont très populaires auprès des grands groupes et des familles.

Ce palmarès a été déterminé par Vrbo selon le nombre élevé d’étoiles, les avis positifs de clients, le grand nombre de réservations et les commodités qui plaisent aux familles.

