Paris : 10 Airbnb près de la tour Eiffel à louer

Ahhhh Paris : Ville Lumière, capitale de l’amour! C’est la destination parfaite à s’offrir pour des vacances en couple, ou même avec son ou sa BFF.

Si vous avez envie de vous gâter un peu, pourquoi ne pas louer un appartement ou un studio tout près de la tour Eiffel. Non seulement vous risquez d'avoir une magnifique vue en louant en hauteur, mais vous serez également parfaitement situé pour découvrir plusieurs incontournables de la ville.

Voici donc 10 Airbnb à louer qui sont tout près de la tour Eiffel:

Ce joli petit studio situé au tout dernier étage de sa bâtisse offre une vue imprenable sur la tour Eiffel, autant lorsque vous êtes allongé sur le lit que lorsque vous lavez la vaisselle. Le balcon privé est idéal pour prendre l’apéro et se dire des mots doux.

2 voyageurs

Animaux non permis

Cet appartement peut accueillir jusqu’à 6 personnes avec ses deux chambres et son canapé-lit. Il est situé de l’autre côté de la Seine par rapport à la tour Eiffel. La vue est donc pratiquement entièrement dégagée pour admirer le monument de plain-pied partir du balcon.

6 voyageurs

Animaux non permis

Situé en face du métro Bir Hakeim, à quelques secondes de la tour Eiffel et du fameux pont de Bir Hakeim, ce logement est parfaitement localisé dans la ville de Paris pour découvrir les incontournables. La ligne C du RER d'Île-de-France qui permet de rejoindre directement le château de Versailles est aussi à moins de 5 minutes.

3 voyageurs

Animaux non permis

Si vous voulez être près des Champs Élysées, de grands restaurants parisiens, d’une tonne de musées puis de la tour, cet appartement au cachet indéniable est LA place à louer à Paris.

2 voyageurs

Animaux permis

En louant ce logement au style unique, vous aurez non seulement une vue incroyable sur la tour Eiffel, mais également sur d’autres monuments emblématiques de Paris comme le Trocadéro, l’hôtel Les Invalides, Montmartre, le Panthéon, etc.

2 voyageurs

Animaux non permis

Ce studio n’offre pas nécessairement une vue sur la tour, mais il est parfaitement situé tout près du monument. La station de métro Bir Hakeim est juste en face de l’immeuble.

3 voyageurs

Animaux permis

Cet appartement est non seulement parfaitement situé pour visiter la tout Eiffel et découvrir les alentours, il est spacieux et permet de s’imprégner de l’univers authentique Parisienne.

6 voyageurs

Animaux non permis

Ce joli studio va vous permettre de prendre LA photo Instagram parfaite comme la tour Eiffel est parfaitement cadrée dans la fenêtre. C’est le petit studio parfait pour un séjour des plus romantiques.

2 voyageurs

Animaux non permis

Si l’un de votre rêve parisien est de dormir sur une péniche, voici votre chance! Il est possible de louer une chambre privée dans cette péniche qui est accostée près du pont de Bir Hakeim, donc à quelques minutes de la tour Eiffel.

2 voyageurs

Animaux non permis

Attention, ce logement ne fait que 14m2 (c’est-à-dire 150 p2). C’est très petit, mais c’est parfait pour ceux et celles qui n’ont besoin que d’un endroit dormir et se doucher. L’emplacement du logement est parfait pour partir à la découverte de la ville.

2 voyageurs

Animaux non permis

