5 phares à louer à travers l'Amérique du Nord pour des vacances pas comme les autres

Avec ses chalets flottants, ses mini-chalets et ses chalets sur le bord de l’eau, il n’y a pas de limites aux escapades qu’on peut trouver sur Airbnb.

Pour des vacances au bord de la mer, de l’Alaska à la Gaspésie, il n’y a rien comme un séjour dans un phare pour faire plusieurs jaloux.

Profitant d’un charme indéniable, plusieurs phares disponibles à la location tapissent l’Amérique du Nord. Il s’agit de lieux parfaits pour se détendre et profiter des joies de la vie en bord de mer.

Pour une vraie escapade hors de la ville, songez à créer d’incroyables souvenirs dans l’un de ces phares disponibles sur Airbnb.

Voici donc 5 phares à louer pour des vacances hors du commun en Amérique du Nord.

1. Le phare à Wings Neck - Massachusetts, États-Unis

Avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique, les couchers de soleil de ce phare situé à quelques kilomètres de Boston sont tout simplement incroyables. Construit en 1849, il a conservé le charme de l’époque, mais aborde une décoration de bord de mer a goûts du jour. Pour une virée en Nouvelle-Angleterre, cette maison est idéale pour faire le plein de guédilles au homard et d’air salin. Avec un minimum de 7 nuits pour réserver, il s’agit de l’endroit parfait pour rassembler sa gang pour une semaine de télétravail.

8 invités, 3 chambres, quatre lits, 1.5 salle de bain

719$ par nuit pour un séjour en octobre (minimum 7 nuits)

Les animaux sont permis.

2. Le phare de Cap Chat - Gaspésie, Québec

Avec un four à pizza et amplement d’espace pour recevoir en grand, il ne fait aucun doute que cette maison en Gaspésie est idéale pour des vacances en groupe. Remplie d’histoire, la maison a autrefois logé le gardien du phare et sa famille. Un grand balcon offre une vue imprenable sur la mer.

15 invités, 4 chambres, 13 lits, 2 salles de bain.

320$ par nuit pour un séjour en septembre (minimum 3 nuits)

Les animaux sont permis.

3. Le phare Broadleaf Glamping - Nouveau-Brunswick, Canada

Absolument hallucinant, le phare Broadleaf en met plein la vue autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À défaut de ne pas être un véritable phare, cette mini habitation reprend tous les codes de la fameuse tour de bord de mer. À l’intérieur, vous trouverez un espace cuisine et salon et un loft à l’étage. La vue sur la Baie de Fundy est tout simplement mémorable. Vous trouverez à proximité de nombreuses pistes cyclables et montagnes pour la randonnée.

5 invités, 1 chambre, 3 lits, 1 salle de bains.

200$ par nuit pour un séjour en septembre (2 nuits minimum)

Les animaux ne sont pas permis.

4. Le phare Sitka - Alaska, États-Unis

Lors de vos prochaines vacances en Alaska, offrez-vous la totale avec un séjour au phare Sitka. Un simple regard sur les images de cet endroit donne envie de courir passer une réservation. Avec un design soigné, le phare Sitka peut accueillir confortablement jusqu’à six personnes. Les amateurs de luxe seront assurément bien heureux à l’intérieur de ce lieu d’exception. On vous prévient par contre que le prix pour une nuitée est assez élevé. On peut toujours rêver!

6 invités, deux chambres, 5 lits, 1.5 salle de bains.

1775$ par nuit pour un séjour en novembre (3 nuits minimum)

Les animaux ne sont pas permis.

5. Le phare Monroe - Nouvelle-Écosse, Canada

Ce phare fut construit en 1905 et a fonctionné jusqu’en 1962. Les personnes qui recherchent un lieu tranquille et paisible seront certainement bien heureuses au phare Monroe. Les paysages y sont sereins et tout est mis en place afin de passer un séjour confortable à Baddeck sur l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Si vous êtes dans le coin, pensez à faire le crochet vers la plage d’Ingonish, une des plus belles plages de la province.

2 invités, 1 chambre, 1 lit, 1 salle de bains.

229$ par nuit pour un séjour en septembre (3 nuits minimum)

Les animaux ne sont pas permis.

