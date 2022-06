3 planètes sont en rétrograde en juin et voici à quoi s’attendre

Partager







Les planètes Mercure, Saturne et Neptune seront toutes en rétrograde à un moment en juin 2022, et cela risque d’avoir un impact sur nos vies.

Quand une planète rétrograde, cela veut dire qu’elle s’arrête sur son axe, puis repart dans le sens inverse. Cela change l’énergie de cette planète, et la met sens dessus dessous, impactant différentes sphères de nos vies.

Durant le mois de juin, nous allons ressentir les effets de trois rétrogrades. Les voici:

1. La rétrograde de Mercure jusqu'au 3 juin

Redoutée de tous et toutes, la rétrograde de Mercure nous fait souvent sentir comme si rien ne va comme on le veut. On envoie des courriels à la mauvaise personne, on se chicane à cause d’un malentendu, nos rendez-vous se font annuler, et la liste continue.

Au moins, cette rétrograde se termine bientôt! Alors que la planète va conclure sa marche arrière en Taureau, un signe stable, on risque de se sentir au ralenti, surtout au niveau de la prise de décision. Le tout se termine le 3 juin, mais on entrera en période de retroshade jusqu'au 17 juin. Durant ces journées, Mercure va retrouver son axe. Cela sera une période encore un peu étrange, mais durant laquelle on retrouvera tranquillement un sentiment de normalité.

2. La rétrograde de Saturne du 4 juin au 22 octobre

Saturne est le papa du Zodiaque. Cette planète représente la discipline et les règles. Quand son énergie est sens dessus dessous à cause d’une rétrograde, on peut ressentir l’envie de se donner un peu de «slack»!

Celle-ci se déroule dans le signe indépendant et innovateur du Verseau. Pour savoir exactement quelles sphères de votre vie seront affectées, regardez où se trouve le Verseau dans votre carte du ciel. Dans tous les cas, il s'agit d'une rétrograde assez longue, donc moins intense, dont on découvrira les véritables effets dans quelques mois.

3. La rétrograde de Neptune du 28 juin au 3 décembre

Neptune est la planète des rêves et elle sera en rétrograde à la fin du mois dans le signe le plus rêveur, le Poissons. Elle est aussi la planète des illusions, et lorsqu’elle fait marche arrière, on peut ressentir un «reality check».

Dans les prochains mois, cette rétrograde pourrait vous amener à faire de grandes réalisations personnelles et du travail sur soi. À la conclusion de tout ceci, vous saurez enfin où mettre de l’énergie pour guérir et passer par-dessus un trauma ou enfin laisser aller quelque chose qui ne vous sert plus.

Ça va bien aller!

