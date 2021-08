La pleine lune bleue de ce soir sera plus intense pour ces 4 signes

Partager







Le 21 août en soirée et le 22 août au matin, on pourra apercevoir dans le ciel un phénomène astrologique des plus rarissimes: une pleine lune bleue.

On définit une pleine lune comme «bleue» lorsqu’elle est la seconde du même mois. La dernière fois que nous en avons vécu une fut à l’Halloween 2020 et, normalement, elle revient environ à chaque 2 ou 3 ans. La prochaine sera le 23 août 2023!

Bien qu’elle ne soit pas techniquement bleue, elle devrait être assez grosse et lumineuse. Ceci peut lui donner parfois une teinte bleutée, alors tâchez de regarder dans le ciel ce soir, mais aussi dimanche matin!

Quelle est la signification d’une pleine lune bleue?

Dans quel signe sera la pleine lune bleue d’août 2021?

Lors de cette pleine lune, l’astre se retrouve dans le signe du Verseau. Ce signe nous inspire à penser autrement, à se rebeller, mais aussi à se soucier du monde entier.

La dernière fois que la lune s’est retrouvée en Verseau, elle formait un angle carré avec la planète disciplinaire de Saturne. Cette fois-ci, elle sera en angle avec Jupiter, la planète de la chance. On risque donc de la vivre de façon plus positive et excitante.

Quels signes seront plus affectés par la pleine lune bleue?

Les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, vont vivre cette pleine lune de façon plus intense. Pour ces 4 signes, un gros changement pourrait être à l’horizon et, que celui-ci soit négatif ou positif, cela promet d’être déstabilisant.

À l’opposée, les signes mutables (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons) risquent d’à peine ressentir les effets de la pleine lune. C’est parce que la lune se retrouve dans les maisons cadentes (3, 6, 9 et 12) de ces signes et celles-ci affectent moins nos vies que les autres maisons.

Pour les signes mutables, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, l’expérience sera quelque part entre les deux, ni trop intense, ni pour autant à ignorer.

Bonne pleine lune!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s