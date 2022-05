La pleine lune «de sang» du 15 au 16 mai va chambouler nos vies

Partager







Durant la nuit entre le 15 et le 16 mai, une pleine lune et une éclipse lunaire seront visibles dans le ciel, un phénomène astrologique très significatif.

Surnommée la pleine lune «de sang» puisque les éclipses apparaissent rouges dans le ciel, cette première éclipse lunaire de 2022 amènera des émotions fortes, et des changements. Elle arrive peut de temps après une éclipse solaire et en plein dans la période de rétrograde de Mercure, c'est donc une période rocambolesque!

Voici la signification de l’éclipse lunaire de la nuit du 15 au 16 mai 2022:

Les éclipses lunaires signifient la fin d’un chapitre

En astrologie, les éclipses lunaires sont reconnues pour accélérer le changement dans notre vie. Il faut par contre être prêt à l’accepter! On ferme donc un chapitre, mais seulement pour faire de la place à quelque chose de nouveau (et excitant!) dans notre quotidien.

Pour certains, le changement peut être abrupt et intense, comme une rupture ou encore un déménagement inattendu. Ces personnes se retrouveront déstabilisées, mais l’importance de ce changement se fera éventuellement savoir.

Elle a lieu en Scorpion, le signe des secrets

On associe le Scorpion aux mystères, à la sensualité et à la transformation. À la base les éclipses sont reconnues comme étant un moment où ce qui se cache dans l'ombre se révèle. En ajoutant à cela le signe du Scorpion, on peut s'attendre à voir des secrets exposés, mais surtout à mieux comprendre nos désirs intérieurs les plus profonds.

Il faudra digérer chaque nouvelle information petit à petit, mais on s'en retrouvera encore plus fort à la conclusion de tous ces changements. Un peu comme le phénix qui renait de ses cendres, l'énergie du Scoprion nous permet de nous rebâtir pour un nouveau départ plus aligné avec nos buts.

Certains signes seront plus affectés que d’autres

Trois signes risquent de ressentir les effets de cette éclipse de façon plus intense, soit les Bélier, Taureau et Scorpion. Si vous avez beaucoup de ces signes dans votre charte, vous pourriez l’être aussi.

Bien que nous serons tous affectés par cette éclipse, les gens de ces signes pourraient vivre quelque chose qui va changer leur vie. Rien de moins! Un changement de carrière, une métamorphose dans votre personnalité, une vague dans votre relation amoureuse, tout peut arriver.

D’autres signes seront particulièrement chanceux

Là où les signes fixes seront chamboulés, 3 signes vont vivre cette éclipse de façon plus subtile, soit les Cancer, Capricorne et Poissons.

Les gens de ces 3 signes (ou ceux qui en ont beaucoup dans leur charte) ne vont probablement pas vivre un événement troublant, mais plutôt ressentir une paix intérieure et la force d'être eux-mêmes à 100%.

Bonne éclipse!

