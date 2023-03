Partager







Vous serez la plus belle pour aller danser à votre bal des finissants avec cette sélection de robes dénichées à prix doux sur Amazon.

Magasiner n'est pas nécessairement votre moment préféré, mais vous voulez tout de même avoir un look d'enfer pour votre soirée de finissants? Vous pouvez rester dans le confort de votre chambre et trouver la robe qui vous fera sentir comme une reine pour le bal de fin d'année. Certaines robes sont également parfaites pour votre look d'accompagnatrice sans trop vous casser la tête.

Voici 24 robes sur Amazon parfaites pour le bal des finissants.

1. Robe de soirée sirène en satin avec fente et traîne - 123$

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Robe de bal en tulle à bretelles spaghetti - 148$

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Robe asymétrique en satin de soie avec fente haute - 108$

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Robe de bal longue en satin à bretelles spaghetti avec poches - 65$

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Robe de bal courte - 100$

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Robe de soirée longue en velours - 132$

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Robes de bal à épaules dénudées - 75$

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Robe de soirée courte en satin avec poches et col en V - 89$

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Robe longue à épaules dénudées et col en V - 65$

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Robes de bal à manches bouffantes longues en tulle avec encolure en cœur - 110$

Courtoisie

ACHETER ICI

11. Robe de soirée longue sans manches à paillettes et à encolure cœur - 134$

Courtoisie

ACHETER ICI

12. Robe de bal courte à épaules dénudées en satin avec poches - 92$

Courtoisie

ACHETER ICI

13. Robe longue en dentelle pour femme - 70$

Courtoisie

ACHETER ICI

14. Robe de bal longue en satin sans manches avec poches - 115$

Courtoisie

ACHETER ICI

15. Robe de soirée longue en tulle avec col en V et dos nu - 122$

Courtoisie

ACHETER ICI

16. Robe de bal à manches longues et col en V en mousseline de soie - 135$

Courtoisie

ACHETER ICI

17. Robe trapèze à paillettes avec nœud asymétrique - 51$

Courtoisie

ACHETER ICI

18. Robe de soirée rétro vintage - 48$

Courtoisie

ACHETER ICI

19. Robe fluide en satin à épaules dénudées - 120$

Courtoisie

ACHETER ICI

20. Robe longue plissée en mousseline de soie avec épaules dénudées et bretelles spaghetti - 70$

Courtoisie

ACHETER ICI

21. Robe de bal en tulle avec manches longues bouffantes - 95$

Courtoisie

ACHETER ICI

22. Robe de soirée 2 pièces avec bretelles spaghetti - 69$

Courtoisie

ACHETER ICI

23. Robe de bal en tulle à manches bouffantes - 88$

Courtoisie

ACHETER ICI

24. Robe de bal courte en satin avec poches - 92$

Courtoisie

ACHETER ICI

