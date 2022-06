Voici les 10 produits beauté les plus populaires sur TikTok en 2022 à date

Partager







TikTok est devenu LA référence en matière de beauté, à un point où dès qu’un ou une beauty guru partage son amour pour que cela soit du maquillage ou un soin de la peau, il n’est pas rare que celui-ci se vende à la vitesse de l’éclair.

Dans les dernières années, on a vu une foule de produits gagner en popularité grâce à la plateforme de partage de vidéos. On pense notamment à la base Poreless Putty de e.l.f ou encore le cache-cernes Age Rewind de Maybelline.

À la moitié de 2022, voilà que la tendance est claire pour l’année. Les blush en crème et les fonds de teint légers ont la cote!

Voici les 10 produits beauté les plus populaires de 2022 sur TikTok à date :

1. Le blush liquide Soft Pinch de Rare Beauty, 26$ chez Sephora

La tendance du blush liquide bat son plein depuis un moment déjà sur TikTok et l’un des favoris est celui de Rare Beauty par Selena Gomez. Les gens apprécient sa formule pigmentée qui ne prend qu’une seule goutte pour couvrir toute la joue.

2. Le fond de teint Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, 55$ chez Sephora

Les produits pour le teint de Charlotte Tilbury sont très populaires ces temps-ci, dont le bâton de contouring et la base illuminatrice Hollywood Filter. Ce fond de teint hydratant a gagné en popularité grâce à son fini lumineux et sa couvrance efficace, mais naturelle.

3. La brosse-chauffante One Step de Revlon, 56$ chez Amazon

Pour recréer des vagues volumineuses dignes des mannequins des années 90, ou simplement dompter vos frisottis, il vous faut cette brosse! Elle permet de sécher les cheveux tout en créant du volume et de jolies boucles légères.

4. La cire Brow Freeze de Anastasia, 30$ chez Sephora

La tendance est aux sourcils peignés vers le haut, et ce produit est idéal pour recréer ce look. La cire transparente aide à dompter les poils les plus rebelles.

5. Le gloss Maracuja Lip Plump de Tarte, 29$ chez Sephora

Vous voulez des lèvres ultra brillantes, hydratées et repulpées, mais aussi recouvertes d’une jolie teinte pigmentée? Ne cherchez plus! Ce gloss (qui est présentement en rupture de stock) est devenu très populaire puisqu’il fait tout, sans compromis.

6. Le gel à sourcils REFY, 31$ chez Sephora

Ce produit adoré par nulle autre que Bella Hadid crée un look de sourcils laminés sans devoir se rendre en salon. Si Bella l’utilise, on adopte!

7. L’huile pour les lèvres Lip Glow de Dior, 45$ chez Sephora

Un autre produit victime de son succès, plusieurs teintes de Lip Glow sont en rupture de stock au moment d’écrire ces lignes. Ces huiles hydratantes enduisent vos lèvres d’une jolie couleur tout en repulpant la bouche.

8. Le blush liquide en huile Byo Blush de Youthforia, 48.50$ chez Revolve

Ce blush est devenu viral pour une raison : il est vert dans la bouteille, mais se transforme en un joli rose une fois appliqué sur la peau. Il s’adapte à votre teint pour une couleur personnalisée et parfaite!

9. Le cache-cernes Revealer de Kosas, 37$ chez Sephora

À la recherche d’un bon cache-cernes? TikTok adore la formule naturelle et la couvrance lumineuse de celui-ci, et on approuve.

10. Le baume réparateur de CeRave, 25$ chez Amazon

La tendance du slugging bat son plein, et pour ceux et celles qui ne veulent pas utiliser de la Vaseline, CeRave propose cette option qui contient aussi des céramides et de l’acide hyaluronique.

