La programmation 2022 du Festival d'Été de Québec est enfin dévoilée

Après deux années difficiles, le Festival d'Été de Québec vient d'annoncer sa programmation tant attendue. Un retour presque normal pour le festival qui fera vibrer la Capitale-Nationale pendant dix jours.

L'an dernier, les festivaliers ont pu compter sur Rebonjour, une édition québécoise bien ficelée mêlant humour et musique.

Cette année, plus de gens ont accès aux différents sites entre le 6 et le 17 juillet prochain, soit 12 soirs.

Les têtes d'affiche qui seront sur la scène des plaines d'Abraham sont Charlotte Cardin qui ouvrira le festival avec une carte blanche, Jack Johnson, Luke Combs, Alicia Moffet et Maroon 5, $uicideboy$, Halsey, Roméo Elvis et Loud, Marshmello, Luis Fonsi, Alanis Morissette Rage Against the Machine, annoncé depuis bien longtemps, puis Half Moon Run qui fermera le festival.

Dans les dernières années du Festival, une deuxième scène était installée à la Place Georges V, la scène Loto-Québec, au Manège Militaire. Puisque cette année, la place est en rénovation, deux scènes accueilleront les artistes en alternance au Parc de la Francophonie.

On y retrouvera X Ambassadors et AJR, The revivalists et Dean Lewis, Patrick Watson, Émile Bilodeau et Ariane Moffatt, The Tea Party et Three Days Grace, Charli XCX, Vincente Vallière et Louis-Jean Cormier, Lil Tecca, Sum 41, Clay and Friends et Milky Chance et les rappeurs Fouki et Koriass mèneront le spectacle du dernier soir.

La scène Hydro-Québec sera dos à Grande-Allée, au coeur du FEQ, avec des artistes à revoir ou à découvrir. Hubert Lenoir est entre autres annoncé!

Le groupe Millencolin avait dévoilé par inadvertance la programmation du 15 juillet, annonçant leur présence à l'évènement. C'est alors qu'on a pu comprendre qu'Alanis Morissette serait l'artiste en vedette sur la scène Bell et que Sum 41, Garbage et Pennywise s'occuperaient de la portion punk de la soirée. Un accident qui en a réjouit plusieurs.

Toute la programmation, laissez-passer et plus encore sur le site officiel du Festival d'Été de Québec.

