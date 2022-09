Le «Balletcore» est l'esthétique tendance du moment

Partager







La tendance balletcore devient populaire auprès des utilisateurs de TikTok et Instagram. Voici en quoi consiste cette esthétique.

Différents choix d'esthétiques font leur apparition et deviennent des modes de vie au quotidien. On pense au Barbiecore, Cybercore, Fairycore et maintenant et plus que jamais au Balletcore. Cette mode est plutôt facile à adopter puisque vous avez peut-être déjà quelques éléments à votre disposition que vous pouvez intégrer.

Qu'est-ce que le Balletcore?

Le ballet est une discipline demandant une rigueur importante derrière le rideau, mais qui apporte tant de douceur une fois en scène. Pas légers dans les chaussons, tutu fluides et couleurs douces inspirées de la danse deviennent bien populaires sur les médias sociaux et dans la mode.

La mode Balletcore tire ses ficelles depuis quelques saisons sur les podiums des défilés et parmi les inspirations street style les plus originales de la planète. On la voit plus souvent qu'on ne le pense et maintenant elle porte un nom.

Comment adopter la tendance cet automne.

Tissus fluides, tutu, justaucorps, tulle et ballerines font partie intégrante de l'esthétique Balletcore. Comme l'automne est à nos portes, il y a quelques manières de sauter dans la tendance. Il est possible de mélanger les robes en soie à des jolis ballerines et des chaussettes ou encore un tutu à un tricot. Les corsets peuvent aussi faire partie de vos looks puisque leur silhouette rappelle les danseuses sur scène. On peut donc continuer avec les hauts qu'on a porté tout l'été.

Le Balletcore est féminin et doux. Une manière plus subtile de s'approprier l'esthétique peut passer par un ruban dans les cheveux ou encore une boucle, des collants minces sous une jupe en soie et un haut cache-coeur, à vous de virevolter à travers les possibilités.

Quelques inspirations Balletcore célèbres.

Madison Beer incarne bien l'esthétique sur scène.

Tessa Thompson donnait toute une prestation de Balletcore au dernier MET gala.

Quelques éléments pour apprendre à danser le Balletcore.

