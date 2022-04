Le festival gourmand Québec Exquis! est de retour et dévoile sa programmation 2022

Partager







Le festival gourmand Québec Exquis! est lancé sous la thématique Hommage aux acteurs agroalimentaires. Trois expériences gourmandes et un spectacle virtuel inédit de Louis-Jean Cormier et ses invités sont sur la table pour la 11e édition.

Présentée du 22 avril au 1er mai, cette édition propose trois manières de participer à la dégustation des produits locaux et à la découverte des saveurs d'ici, selon votre aise et vos goûts.

L'expérience au resto

Ce sont là une trentaine de jumelages entre les chefs et les producteurs/transformateurs qui sont offerts en restaurants. Le repas est offert sous forme de menu découverte à trois services. Vos restaurants préférés s'y trouvent, de même que des restaurants que vous gagnerez à découvrir.

Faites l'expérience entre autres de La Traite Hôtel-Musée Premières Nations jumelé à Aliksir Huiles essentielles, le Bistro Hortus avec Du Capitaine Feme, Vinaigrerie et Distillerie, Tapas et Liège avec les Productions Horticoles Demers, Madame Chose alliée à Laiterie de Charlevoix, Louise Taverne et Bar à vins jumelés à Saveur Primitive. Des jumelages aussi surprenants que créatifs.

L'expérience à la maison

Les 22, 23, 28, 29 et 30 avril prochains, il sera possible de vivre le festival dans le confort de sa demeure grâce à l'équipe du traiteur du Fairmont Château Frontenac, qui signe les boîtes Aliments du Québec au menu. Les menus sont toujours sous forme de trois services, sous les thèmes Mer (poissons), Jardin (végétalien) et Terre (viande). Des accords de mets et vins sont offerts aussi.

L'expérience en plein air

En nouveauté lors de la dernière fin de semaine du festival, Québec Exquis! aménage une place éphémère à la place Jean-Béliveau. Dix serres aménagées constitueront les décors où profiter d'un menu à trois services pour deux personnes avec chef invité. Une deuxième activité offerte est l'Apéro Québec-Bordeaux, soit une expérience de 90 minutes à découvrir des accords de vins de Bordeaux mariés à des charcuteries et fromages, pour deux personnes.

En tout temps lors de l'instauration de la place éphémère, vous pourrez rencontrer les marchands et découvrir l'espace Québec Exquis!.

De plus, les participants s'étant procuré leurs billets pour l'une ou l'autre des expériences proposées par la 11e édition de Québec Exquis! pourront visionner, le 5 mai en soirée, Le 360 en spectacle, un concert inédit de Louis-Jean Cormier et invités tourné au Palais Montcalm pour l'occasion.

Enfin, des courts métrages documentaires exclusifs et tournés dans la Capitale-Nationale ainsi que des prix à gagner sont au menu.

Pour tous les détails et pour réserver votre table pour la 11e édition du festival gourmand Québec Exquis!, c'est ici!

Festival Québec Exquis!

Dans plusieurs restos, à la maison ou en plein air

Du 22 avril au 1er mai 2022

