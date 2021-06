Voici la race de chien idéale pour vous selon votre signe astrologique

Partager







Les chiens sont bien plus que des animaux de compagnie, ils sont aussi nos meilleurs amis et une source de réconfort constante.

Quand vient le temps de choisir la race qui nous convient le mieux, il faut se fier à notre mode de vie, mais aussi à notre personnalité.

Nous pouvons donc nous inspirer de notre signe astrologique! Bien sûr, informez-vous avant de vous procurer une race en particulier, et pensez toujours à adopter au refuge avant chez un éleveur.

Pour s’amuser, voici quel chien adopter selon votre signe:

Bélier – Berger allemand

Les Bélier aiment l’action, ils veulent toujours être actifs et sont des leaders naturels.

Le Berger allemand, un chien de garde qui apprend vite les trucs et qui écoute très bien, sera idéal!

Taureau – Teckel

Le teckel, ou le chien-saucisse, est extrêmement courageux pour sa taille.

Il est aussi têtu qu’un Taureau et ne va jamais se laisser faire par un plus grand chien!

Gémeaux – Shiba inu

Il n’y a pas une race de chien aussi imprévisible que le shiba inu!

Exactement comme les Gémeaux, ils font ce qu’ils veulent, quand ils le veulent, et sont assez indépendants.

Cancer – Greyhound

Les Greyhound (ou lévriers anglais) sont de taille moyenne, sont calmes et très émotifs.

Tout comme les Cancer, leur sensibilité fait qu’ils préfèrent rester à la maison, mais vont réconforter leur humain s’il ou elle est triste.

Lion – Basenji

Puisque la liste dit chien, et non chat, il fallait mettre la race la plus féline aux Lion!

Le Basenji est fier, indépendant, têtu et opiniâtre (oui, il va chialer s’il n’est pas content). C’est donc votre chien jumeau!

Vierge – Berger Australien

Ces chiens remplis d’énergie adorent être encadrés et répondre aux commandes des humains.

Puisque ce sont des chiens travailleurs, ils vont à merveille avec les Vierge, organisés et ordonnés.

Balance – Poméranien

Les Poméraniens sont adorables, mais aussi très intelligents et téméraires.

Les Balance sont eux aussi plus penchés sur l’intellect que sur l’action, et ne s’arrêtent à rien. Un match parfait!

Scorpion – Husky

Il n’y a pas vraiment de chien plus mystérieux qu’un husky ni de signe plus énigmatique qu’un Scorpion.

Fidèle et sensible, le husky fait donc un compagnon idéal pour les Scorpion.

Sagittaire – Vizsla

Pour des gens aussi actifs que les Sagittaire, il faut un chien qui aime bouger et être stimulé!

Le vizsla, un chien de chasse, sera parfait. Et sa taille moyenne fait qu’il peut être traîné dans toutes les aventures de son maître Sagittaire!

Capricorne – Rhodesian ridgeback

Fort, mais tranquilles et posés, les Ridgeback sont une race très noble qui serait parfaite pour les Capricorne.

Eux aussi sont des gens discrets, mais qui savent ce qu’ils veulent et comment l’obtenir.

Verseau – Cavalier King Charles

Les King Charles sont connus comme étant l’une des races les plus sensibles aux humains.

Ils pourront donc accompagner les Verseau, ces gens originaux et émotifs.

Poissons – Chihuahua

Les Poissons sont des gens très sensibles, ils ont donc besoin d'un chien qui sera attentif à leur maître.

Loyaux et empathiques, votre Chihuahua va vous suivre partout et vous coller quand vous en aurez besoin!

