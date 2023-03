Quel est le meilleur moyen de transport pour se rendre à New York?

Partager







Train, voiture, bus, avion... plusieurs options s’offrent à vous pour rejoindre la ville de New York. Mais laquelle est la meilleure?

La vérité, c’est qu’il n’existe pas de réponse universelle, mais que certains moyens de transport peuvent s’avérer plus avantageux pour vous, selon vos besoins.

Afin de démystifier le tout et de choisir l’option qui vous convient le mieux...

Voici les avantages et les désavantages de chacun des moyens de transport pour une escapade à New York!

1o La voiture

Avantages

Le temps

La voiture demeure une façon efficace de se rendre du point A au point B sans trop de tracas. Une distance d’environ 600 km sépare Montréal de New York; on peut donc s’attendre à une route d’une durée approximative de 6h.

La flexibilité

Le principal avantage d’utiliser la voiture pour faire le voyage est la flexibilité que celle-ci confère. Faire la route en voiture vous permettra de faire les arrêts que vous souhaitez, de les faire au moment où vous le souhaitez et de vous déplacer librement tout au long de votre séjour.

Désavantages

La gestion

Bien que la voiture permette une flexibilité fort agréable lors du voyage, une fois qu’on est arrivé sur l’île de Manhattan, celle-ci peut causer un vrai casse-tête. Pensez à la gestion du stationnement et au trafic new-yorkais, par exemple.

2o Le bus

Avantages

Les économies

Faire le trajet en autobus est une option très économique. À titre d’exemple, vous pouvez vous procurer des billets aller-retour de mai 2023 sur le site de Greyhound pour un total global de 170$, taxes et frais inclus.

Les horaires

Plusieurs départs en autobus sont offerts tout au long de la journée, dont des départs de nuit qui permettent de dormir dans l’autobus et d’arriver à Manhattan au petit matin. Il s’agit d’une option fort agréable pour ne pas perdre une journée de son séjour sur la route. Sachez que le trajet en autobus nécessite une durée entre 7h30 et 9h, incluant l’arrêt aux douanes.

La gestion

Voilà une option très chouette pour n’avoir aucune gestion une fois sur place. De plus, l’autobus vous dépose directement à la Gare Centrale de New York; la ville est donc à votre portée dès votre sortie du bus.

Désavantages

La flexibilité

Bien évidemment, l’autobus offre moins de flexibilité que la voiture, puisqu’il est impossible de faire des arrêts sur la route selon son gré.

Le confort

Sans être franchement désagréable, on ne peut pas dire que l’autobus soit le moyen de transport le plus confortable pour faire la route. Soyez conscient que vous serez assis durant de longues heures, que vous partagerez une petite toilette et qu’un voisin de siège pourrait vous rendre la vie un peu difficile.

3o Le train

Avantages

Le confort

Le train est probablement la façon la plus confortable de faire le trajet jusqu’à New York. Les sièges sont larges et agréables, vous pouvez circuler entre les wagons, une connexion internet vous permet de faire avancer un peu de boulot ou d’écouter un bon film et la vue sur les villages canadiens et américains est très jolie.

Les économies

Il est difficile d’évaluer le prix exact d’un billet de train au moment actuel, car Amtrak , la compagnie qui assure la connexion en train entre Montréal et New York, vient tout juste d’annoncer qu’elle reprendrait le service après trois années d’arrêt pandémique. Ainsi, les billets seront seulement affichés sur le site dans quelques semaines. On peut toutefois s’attendre à des coûts variant entre 150$ et 250$ pour l’aller-retour, selon les sièges et le moment de l’année.

La gestion

Tout comme avec le voyage en autobus, vous aurez la conscience tranquille une fois arrivé dans la Grosse Pomme. Le train vous prendra à la Gare Centrale de Montréal et vous déposera à la Gare Centrale de New York (Penn Station).

Désavantages

La durée

Le principal (et peut-être même le seul) désavantage du voyage en train est sa durée. Celui-ci peut prendre entre 9h et 11h30, donc pensez à apporter des collations!

L’incertitude

En temps normal, le train ne représente pas un fort degré d’incertitude. Toutefois, puisque la compagnie Amtrak, qui assure la connexion Montréal-New York, n’a toujours pas annoncé officiellement le moment de la reprise des trains, il peut être difficile d’organiser un voyage à New York utilisant ce moyen de transport au moment actuel. Le moment exact de la reprise sera annoncé sous peu, restez à l'affût!

4o L’avion

Avantages

Le temps

Il s’agit sans aucun doute de la façon la plus rapide de se rendre à New York. Comptez une durée moyenne de 1h37 du moment que l’avion décolle de Montréal à celui où vous atterrissez dans l'État américain.

Désavantages

Les coûts

Sans être faramineux, le trajet en avion représente des coûts plus importants que celui des autres moyens de transport. À titre d’exemple, un vol aller-retour avec Air Canada en mai 2023 représenterait une somme de 311$, sélection des sièges et frais de bagage en sus.

La gestion

Faire le trajet en avion nécessite évidemment de passer par les aéroports. Pensez donc à ajouter une durée de trois heures avant votre départ (c’est l’idéal) et à considérer le trajet entre l’aéroport de New York et le centre-ville de Manhattan. La gestion des aéroports peut aussi refroidir certaines personnes considérant que le trajet se fait très bien sans quitter le sol.

La pollution

Ce n’est un secret pour personne: l’avion est le moyen de transport le moins écologique de toutes les options. C’est un pensez-y-bien!

