25 questions à poser en couple quand on ne sait plus de quoi parler

Votre douce moitié et vous avez peut-être épuisé les sujets de conversation depuis un moment, et vous cherchez à connecter et apprendre de nouvelles choses au sujet de l'autre. Cette liste pourrait donner lieu à des discussions fascinantes!

Autre scénario, vous vous préparez peut-être pour une première, deuxième, troisième rencontre, et vous cherchez des sujets de discussion. On vous évite les moments malaisants avec certaines des questions ci-dessous. En plus, vous saurez à qui vous avez affaire avec la personne en face de vous avec les réponses que vous recevrez.

Voici 25 questions à poser en couple pour en apprendre plus.

1. Quelles sont trois choses qui se trouvent au sommet de ta bucket list?

2. Où aimerais-tu vivre ailleurs que dans la ville où tu te trouves?

3. Quel est ton meilleur souvenir avec moi?

4. Comment aimes-tu passer tes moments solitaires?

5. Quel groupe de musique irais-tu voir plusieurs fois dans ta vie?

6. Quels types de vidéos se trouvent sur ton feed TikTok?

7. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez moi?

8. Quel conseil appliques-tu le plus au quotidien?

9. Quelle activité aimerais-tu essayer avec moi?

10. Combien devrait-on te payer pour manger l'aliment que tu détestesle plus?

11. Que dis-tu de moi à tes amis?

12. Comment aimes-tu que je te démontre mon affection?

13. Quel est mon pire défaut?

14. Comment as-tu évolué depuis le début de notre relation?

15. Quelle est notre plus grande force ensemble et notre plus grande faiblesse?

16. Quelle chanson te fait penser à moi?

17. Que ferais-tu en premier en gagnant 1 million de dollars?

18. Quel pays aimerais-tu visiter avec moi?

19. Ta maison passe au feu. À part famille, amis et animaux, qu'est-ce que tu sauves en premier?

20. Qu'est-ce que tu as déjà fait, mais que tu ne referais plus jamais?

21. Quel morceau de vêtement que j'ai aimerais-tu voir disparaitre?

22. Où t'imagines-tu dans 5 ans?

23. Quelle est la chose que je fais qui te fait craquer à tout coup?

24. Comment crois-tu que tes amis te décriraient?

25. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez moi?

