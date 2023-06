Quoi faire à Montréal: 30 idées d’activités «pas plates»

Partager







Il y a tout le temps quelque chose à faire et à célébrer en ville!

• À lire aussi: Quoi faire en juin: 24 activités à inscrire au calendrier

• À lire aussi: Les 13 restaurants les plus populaires à Montréal présentement [JUIN]

Voici une liste de 30 activités approuvées par Silo 57 à faire dans la belle métropole.

1. Prendre un verre sur une terrasse sur un toit

Vous vous devez de profiter des hauteurs de Montréal lors de votre passage en ville. Pourquoi ne pas le faire avec un verre dans les mains?

Voici nos terrasses préférées:

• À lire aussi: Les meilleures terrasses sur un toit de Montréal

• À lire aussi: Les plus belles terrasses cachées à Montréal

2. Découvrir les meilleurs restaurateurs de Montréal au Time Out Market ou au Central

Plusieurs excellents restaurants de Montréal tiennent des comptoirs aux halles du Time Out Market et du Central. On choisit le Time Out Market lorsqu’on est au cœur du centre-ville en train de faire une virée shopping au Centre Eaton et on mise sur le Central lorsqu’on est de passage dans le quartier des Spectacles.

CENTRAL : 30 Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Time Out Market: 705 Sainte-Catherine Ouest, Montréal

3. S’enfuir du brouhaha de la ville dans le parc du Mont-Royal

Rendez-vous au parc du Mont-Royal pour profiter d'une vue panoramique imprenable sur la ville. Vous pouvez faire une randonnée jusqu'au belvédère, louer un vélo pour parcourir les sentiers ou simplement pique-niquer dans les espaces verts. En hiver, le parc offre également des activités comme la glissade sur neige.

4. S’offrir un brunch copieux

Voici les 50 meilleurs restaurants déjeuner à Montréal.

Bien que Montréal renferme de nombreuses friperies, c’est dans le Mile-End qu’on trouve les plus belles. Un «coffee-crawl» dans le Mile-End s’impose également! Voici nos cafés favoris.

6. Manger des gnocchis à 5$

N’ayez crainte de la longue file qui orne cet établissement du Mile-End. Chez Drogheria Fine, les gnocchis sont servis dans d’adorables boîtes de carton et surmontés de piments ou de parmesan (ou les deux). Le tout ne coûte que 5$.

Les vrais Montréalais complètent le repas avec un cornet du Kem Coba qui occupe la porte voisine.

68, avenue Fairmount Ouest, Montréal

7. Prendre des photos dans l’un des plus beaux cafés en ville

Dans une ancienne banque, venez témoigner par vous-même de l’engouement autour du café Crew. Continuez la journée avec une balade dans le Vieux-Montréal, café à la main.

8. Longer le canal Lachine

Montréal est gâtée en pistes cyclables. Une bonne manière de partir à sa découverte est d’enfourcher un vélo. Le sud-ouest de Montréal est réputé pour son magnifique trajet de vélo.

Voici les arrêts qui s’imposent dans le sud-ouest:

9. Commander un plateau d’huîtres

• À lire aussi: Les meilleures vinothèques de Montréal

Voici 25 adresses qui servent de délicieuses huîtres.

10. Passer la soirée dans un bar à karaoké

Voici 11 bars géniaux où faire du karaoké à Montréal.

11. Écouter un film avec un verre de vin au Cinéma Beaubien ou au Cinéma Moderne

Attrapez un film de répertoire ou un classique dans l’un de ces deux cinémas chouchous de l’équipe. En plus, l’alcool est permis en salle!

Direction Verdun! Voici les meilleurs bars de la rue Wellington, l’une des rues les plus cool de la ville.

13. Faire un pique-nique dans un parc de Montréal

Ce ne sont pas les parcs qui manquent à Montréal. Faites un arrêt par une fruiterie, une fromagerie ou une boulangerie pour remplir le panier à pique-nique et le tour sera joué!

14. Découvrir le fameux «Montréal souterrain»

Les touristes n’en reviendront jamais du fameux Montréal souterrain. Est-ce que ça vaut le «hype»? Il faut le tester pour savoir! Voici le chemin à emprunter. À l'aventure!

15. Manger des pâtes préparées dans la meule de parmesan

C’est au Fugazzi de Pointe-Saint-Charles qu’il faut aller pour déguster des pâtes préparées (et flambées) dans la meule de parmesan. C’est miam de chez miam!

1886, rue Centre, Montréal

16. Explorer le gigantesque parc Frédéric Back

Au nord de la 40, ce parc urbain axé sur le développement durable a été aménagé sur un site improbable pour le plus grand bonheur des Montréalais. Le site est tapissé d'œuvres et d'installations. Une visite s’impose.

17. Faire un tour dans les galeries d’art du Vieux-Montréal

Les férus d’art trouveront leur compte sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal qui abrite de réputées galeries d’art.

18. Commander un hot-dog steamé au Orange Julep

C’est toujours une bonne idée!

7700, boulevard Décarie, Montréal

19. Se payer une journée au spa

Pas besoin de quitter l’île pour vivre une journée relaxante. Bota Bota, spa-sur-l'eau et Scandinave Spa Vieux-Montréal sont de bonnes options.

20. Attraper un spectacle dans le quartier des Spectacles

• À lire aussi: 18 restaurants où bien manger dans le Quartier des Spectacles

Montréal doit une bonne partie de sa bonne réputation à sa grande scène artistique. Voici donc votre signe d’acheter des billets pour un spectacle!

21. Faire des découvertes culinaires dans le quartier chinois

Voici les meilleurs restaurants du quartier Chinois pour s’assurer de bien manger.

22. Visiter les institutions de Montréal

Voici 13 restaurants, bars et cafés iconiques à visiter une fois dans sa vie à Montréal.

23. Faire du patin à roues alignées au pied du stade Olympique au parc Maisonneuve

• À lire aussi: Les moutons seront de retour dans le parc Maisonneuve cet été

... et arrêtez dire coucou aux moutons!

24. Bouquiner sur l’avenue Mont-Royal

Le Plateau mérite une visite pour de nombreuses raisons, mais si vous avez besoin de choisir un quartier pour bouquiner en toute quiétude, vous savez où aller!

L’Échange, la librairie Le port de tête et la Bouquinerie du Plateau.

25. Faire des trouvailles au Marché aux puces

Montréal renferme le plus gros marché aux puces du Canada (!!!). C’est au Marché aux puces Métropolitain qu’on fait d’incroyables trouvailles. Le Marché aux Puces de Saint-Michel vaut également le détour.

En savoir plus

26. Butiner de bar en bar

Choisissez une rue de Montréal, et défilez ses bars!

Voici les meilleurs bars à Montréal.

27. Faire une dégustation de poutines au parc Lafontaine

Commencez par choisir une poutine qui vous parle à La Banquise puis traversez pour attraper une poutine au poulet portugais et au chorizo de Ma Poule Mouillée puis installez-vous au parc Lafontaine pour tester le tout.

28. Faites un tour de Grande Roue (et s’embrasser au sommet)

Que ce soit pour jouer aux touristes dans sa propre ville ou pour vivre un moment romantique, misez sur la Grande Roue de Montréal.

Tous les détails ici

29. Se promener dans le parc Jean-Drapeau

• À lire aussi: 20 festivals où vous pourrez aller en personne à ajouter à son agenda cet été

À 5 minutes du centre-ville, le parc Jean-Drapeau est reconnu pour sa riche programmation culturelle et ses espaces verts. Aussi, une journée au parc d'attractions La Ronde, sur l’île Saint-Hélène, est une belle activité à considérer si vous cherchez à vivre des émotions fortes.

30. Faire une balade sur la navette fluviale entre Longueuil et Montréal

• À lire aussi: Ce bar à cocktails flottant de Montréal rouvre ses portes très bientôt et vous devez y aller

Les navettes fluviales sont de retour en été! Cette année, ce sont 6 lignes de navettes fluviales qui vous permettront de vous déplacer de façon originale et pratique d’une rive à l’autre du Saint-Laurent.

En savoir plus

• À lire aussi: 30 activités parfaites pour bien découvrir le quartier Villeray

• À lire aussi: 6 bars où boire dans des verres Tiki (parce que c’est tellement plus le fun)

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s