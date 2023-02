13 raisons d’aller à Burlington au Vermont l’hiver

Partager







Située à deux heures de Montréal, Burlington est une jolie petite ville du Vermont qui a tout pour elle. Il vous suffira d’un seul week-end pour tomber sous son charme, même en hiver!

Voici donc 13 raisons d’aller à Burlington l’hiver!

L’Hotel Vermont est un excellent port d’attache pour démarrer votre séjour à Burlington. Situé au cœur de l’action, l’hôtel propose différentes chambres toutes très confortables où vous pourrez refaire le plein entre vos sorties. Des produits naturels fabriqués au Vermont ainsi qu’un diffuseur d’aromathérapie avec une odeur unique à l’hôtel qui vous fera relaxer instantanément vous attendent dans votre chambre. De plus, il est possible d’aller vous faire un café ou un thé à tout moment de la journée, près des ascenseurs. L’hiver, les clients de l’Hotel Vermont peuvent même emprunter des raquettes pour aller se promener dans les sentiers avoisinants. L'été, c'est plutôt des vélos qui attendent les clients.

Petit plus : les chiens sont acceptés!

41 Cherry St, Burlington

Le Juniper est l’une des bonnes tables de Burlington. Le restaurant qui se trouve au rez-de-chaussée de l’Hotel Vermont propose un menu sans fla-fla, mais délicieux. Les aliments servis y sont pour la plupart de sources locales. Le cheeseburger est savoureux. Assurez-vous de commander le plat de saumon rangoon ainsi que les choux de Bruxelles au chili doux! Le tout accompagné d’un bon verre de vin ou d’un cocktail, vous passerez un bon moment, c’est certain. Notez qu'une petite terrasse avec un feu extérieur vous attendent pour le 5 à 7!

41 Cherry St, Burlington

3. Pour faire les boutiques sur Church Street

Church Street et ses environs regorgent de petites adresses à découvrir. Si on y trouve de nombreuses bijouteries et boutiques pour attirer les touristes, on y fait aussi quelques belles trouvailles comme la boutique The Golden Hour qui propose de beaux objets cadeaux et designs pour décorer votre appartement.

Près de Church Street, il y a le bar The Archives. On propose aux adeptes de pinball et de jeux d’arcade de s’y rencontrer pour passer un bon moment. On y retrouve des jeux rétro et des trucs plus récents. Il faut toutefois savoir que le bar se spécialise en cocktails. Vous pourrez même y boire un punch au lait clarifié, un processus qui exige plusieurs heures de travail! Voilà un arrêt obligatoire pour une soirée amusante!

191 College St, Burlington

La magnifique boulangerie August First est un arrêt obligatoire pour un lunch sur le pouce, un café en bonne compagnie ou simplement pour relaxer après une grosse sortie en plein air. En plus de son décor fabuleux et de son ambiance chaleureuse, on y sert parmi les meilleurs sandwichs de la ville. On vous suggère fortement de commander une focaccia et un biscuit au sirop d’érable, leur spécialité.

149 Sud Champlain St, Burlington

5. Pour faire les friperies

Les adeptes des friperies seront certainement ravis de savoir que Burlington propose de nombreuses boutiques où faire des trouvailles. Dirt Chic propose des vêtements de toutes sortes et pour tous les budgets. Des morceaux de designer y sont offerts à prix très raisonnables, il faut toutefois avoir l’œil et la patience de fouiller. Si vous préférez que le tri ait déjà été fait pour vous, dirigez-vous plutôt vers la jolie boutique Billie Jean.

6. Pour faire du ski de fond ou de la raquette

Les amateurs de plein air en auront certainement pour leur argent à Burlington. La ville se trouve près d’une multitude de pistes de raquettes et de ski de fond. Certaines passent même directement dans la ville.

La meilleure table de Burlington vous attend pour une soirée inoubliable. Une fois confortablement installé, vous pourrez savourer quelques belles assiettes à partager, réalisées avec finesse et fraîcheur afin de promouvoir ce que le Vermont a de meilleur à offrir. Le menu change régulièrement, mais une valeur sûre reste sans aucun doute le steak à partager à deux. Un délice!

Assurez-vous toutefois de réserver votre place !

55 Cherry Street, Burlington

Pour une bonne bière après une sortie extérieure, un arrêt à la microbrasserie Zero Gravity s’impose. Au menu, on retrouve des bières classiques, IPA, lager, pale ale, mais aussi quelques options pour collationner qui donnent faim. Le fromage en grains frit est un incontournable! La microbrasserie possède un grand bar ainsi qu’un coin détente devant un foyer ou encore une table de billard.

716 Pine St, Burlington

Les amateurs de vin voudront certainement faire un arrêt au Dedalus, une boutique spécialisée en vin qui offre une variété de belles options (nature ou autres), importées des quatre coins de la planète. On y retrouve aussi un coin épicerie avec des charcuteries, des fromages importés et plus encore. Un bar à vin s’y trouve également.

388 Pine St, Burlington

Ce tout nouveau bar à cocktails hyper-chaleureux est sans aucun doute l’adresse la plus courue de Burlington ces temps-ci. Le minuscule local tamisé à la chandelle accueille les amateurs de cocktails qui souhaitent passer un moment magique. Milk punch, pisco sour réinventé, bières de microbrasserie et vin pour ceux qui préfèrent... impossible d’être déçu!

111 St-Paul St, Burlington

Adepte de chocolat, un arrêt au NU chocolat s’impose. La petite boutique, située près du bord de l’eau, propose des chocolats fins à acheter en boîte ou en barre, mais également deux options de chocolats chauds savoureux, l’un au cacao 70% et l’autre au chocolat au lait. Commandez-vous-en un et allez vous promener sur le bord du lac Champlain de l’autre côté de la rue! Une belle sortie pour prendre l’air tout en vous sucrant le bec!

180 Battery St, suite 110

Les amateurs de meubles et de vêtements rétro ne voudront pas passer à côté du Barge Canal Market. L’établissement abrite de nombreuses trouvailles telles que des meubles, des vêtements, des bijoux, des livres et plus encore. Vous pourrez vous promener tranquillement et en profiter pour aller vous acheter un bagel chez Myer’s, juste à côté!

377 Pine St, Burlington

