QuoiFaire: 10 choses à faire ce week-end à Montréal : 26 au 28 mai

Ce sera l’été à Montréal en fin de semaine! La météo annonce du temps chaud et ensoleillé. Vaut mieux sortir en profiter.

Pour les bons plans à ne pas manquer, Silo 57 s’occupe de tout!

Voici 10 idées d’activités «pas plates» pour occuper votre fin de semaine.

1. Boire trop de café au festival Café Collectif

Allez faire votre tour au tout premier festival des cafés indépendants de Montréal: Café Collectif. Les billets journaliers coûtent 15$, et vous offrent du café à volonté, des ateliers et de belles rencontres. L’événement est zéro déchet. Vous devez donc apporter vos tasses réutilisables.

2. Faire du Bixi jusqu’au Messorem

Le soleil sera de la partie en fin de semaine. On vous encourage à enfourcher un vélo et à mettre le cap vers le sud-ouest de Montréal. Une bonne bière froide sur la jolie terrasse du Messorem est un incontournable.

2233, rue Pitt

Pour célébrer son 1 an, le Supernat organise une journée forte en célébrations. Le 28 mai, cafés, DJ et tacos seront de la partie.

4316, rue Sainte-Catherine Est

4. Manger du poulet portugais en l'honneur du Festival Portugal international de Montréal

Cette célébration annuelle mêle gastronomie, langue et culture en proposant des activités pour toute la famille. Soyez de la partie du 26 au 28 mai 2023.

5. Vivre l’expérience immersive Miroir Miroir

Ce week-end, pourquoi ne pas tester LA nouvelle expérience immersive qui fait beaucoup parler d’elle ? Miroir Miroir est une nouvelle aventure signée Moment Factory qui vous plonge dans l’univers de votre propre imagination. Vous y découvrez vos cinq sens à travers des installations artistiques. Il faut le vivre pour mieux comprendre.

6. Boire un cocktail à bord du Canal Lounge

Le fameux bateau-mouche vieux de 50 ans transformé en «spot» parfait pour un 5 à 7 est, en effet, de retour sur les eaux du canal de Lachine depuis le 23 mai dernier.

7. Se réunir entre amis à Mile-End en fête

Ce sera la fête dans le Mile-End en fin de semaine! À l’occasion de l’événement Mile-End en fête, DJ, fanfare, performances, kiosques d’artisans, ballet, projections, concours et plus encore seront organisés dans le quartier.

8. Faire des découvertes au Marché ASIASIE

C’est au Time Out Market que se tiendra le tout premier Marché ASIASIE au Time Out Market Montréal (705 rue St-Catherine Ouest, Montréal). Cet événement a pour but de célébrer l'Asie et la diversité culturelle de Montréal. Dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, le Marché ASIASIE mettra de l’avant les produits diversifiés de plusieurs régions d'Asie (Cambodge, Chine, Corée, Japon, Mongolie, Philippines, Taïwan, Vietnam et plus encore).

Voici les activités inscrites au programme:

• Atelier de Thé Chinois, Japonais et Taiwanais

• Défilé de costume traditionnelle Indonésienne (Batik) et Vietnamienne (Áo dài)

• Démonstration d’arts martiaux Japonais et Vietnamien

• Séances de danse participatives du public "KPop Random Dance"

9. S’initier à la course de sentier au Mont-Royal

Le 6AM Club a récemment lancé un nouveau club de course spécialisé dans la course de sentiers. Nommé le Le WKND Trail, ce nouveau club se réunit la fin de semaine. La nouvelle communauté de Montréal sera lancée officiellement le 27 mai prochain. L'événement se déroule tous les samedis matins à 8h45 du matin et le point de rencontre se trouve à la statue du Mont-Royal, H2W 1S8.

10. Danser au festival Fuego Fuego

L’ambiance sera «muy caliente» à Fuego Fuego en fin de semaine. Dansez au rythme des sons latins au cœur du Parc olympique.

