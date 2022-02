8 activités gratuites pour profiter de la semaine de relâche à Montréal

Partager







Si vous êtes de ceux et celles qui préfèrent le terme «semaine de relâche» à «semaine de lecture», vous êtes fort probablement à la recherche d'activités pour profiter à fond de vos quelques jours de congé!

Par chance, à Montréal, on ne s'ennuie jamais avec toutes les expositions dans les musées, les restaurants et bars où se rassembler et les commerces de quartiers à découvrir!

Si votre portefeuille est quelque peu à sec toutefois, il y a quand même moyen de s'amuser et se divertir et ces suggestions d'activités en sont la preuve.

Voici 8 activités totalement gratuites pour la semaine de relâche à Montréal:

1. Assister au festival des films et des arts afro LGTBQ+ Massimadi

Ce festival trop peu connu en est à sa 14e édition! Depuis le 11 février et jusqu’au 11 mars, le festival propose 30 films séparés en catégories fortes et diversifiées et à visionner gratuitement sur le web au www.massimadi.ca. Le festival en ligne est gratuit et les films sont accessibles partout au Canada!

Plus de détails ici

2. Faire le parcours Luminothérapie au Quartier des spectacles

Si vous n'avez pas encore fait le parcours de la 12e édition de Luminothérapie au Quartier des spectacles, c’est votre dernière chance comme il se termine le 6 mars. Composé d'œuvres lumineuses et interactives, le parcours tout en couleurs propose des classiques comme des nouvelles installations!

Plus de détails ici

3. Patiner main dans la main avec votre douce moitié au parc Jean-Drapeau

Comme vous avez probablement fait le tour plusieurs fois de la glace de votre quartier, aller patiner pendant la relâche sur le sentier des patineurs du parc Jean-Drapeau. Ce parcours glacé féérique est réfrigéré et entretenu régulièrement, ce qui garantit une expérience inoubliable, spécialement après une petite bordée de neige.

Plus de détails ici

4. Admirer les projections au Livart pour MTL en lumière

La Nuit Blanche est l’évènement parfait pour lancer la semaine de relâche en grand à Montréal. Une tonne d’activités (dont plusieurs gratuites) se déroulent dans la nuit du 26 février dont projections illusionnistes du collectif MTLight qui prendront d’assaut le bâtiment historique du Livart sur Saint-Denis.

Plus de détails ici

5. S’instruire avec l’exposition Entre le passé & le présent

Du 26 février au 4 mars 2022, allez (re)découvrir l’histoire des communautés noires, autochtones et chinoises datant d’avant la Fondation de la Ville de Montréal jusqu’à la fin du XXe siècle à travers l’exposition Entre le passé et le présent : les Histoires oubliées de Montréal. L’expo a lieu à la galerie d’art le WIP et l’accès est entièrement gratuit. Vous devez seulement réserver la plage horaire.

Plus de détails ici

6. Profiter des dernières journées pour faire du ski de fond

Il ne reste plus beaucoup de journées pour profiter de la neige au sol et des pistes de ski de fond. Assurez-vous de réserver un moment dans votre semaine de relâche pour une possible dernière tour de piste à l’un de ces 13 endroits sur l’île ou dans les environs.

7. Zieuter les items seconde main dans un marché aux puces de Rosemont

Un grand marché aux puces débarquera dans le sous-sol de l’église Saint-Édouard, au coin des rues Saint-Denis et Beaubien le week-end du 4 et 5 mars. Plus de 25 vendeurs et vendeuses seront sur place et ce sera l’occasion parfaite de zieuter de la décoration, des vêtements, des meubles seconde main!

Plus de détails ici

8. Faire un bonhomme de neige en gang

Enfilez vos pantalons de neige, sortez les grosses mitaines puis donnez rendez-vous à votre gang d’amis au parc du quartier pour faire un gros bonhomme de neige ensemble! Des heures de plaisirs garantis et qui sait, vous pourriez gagner un petit montant si vous inscrivez votre bonhomme au concours que tient la ville. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 7 mars et les votes comptabiliser jusqu’au 11 mars. Le montant gagné pourra servir à une tournée de shooter lorsque vous retournez danser dans les bars!

Plus de détails ici

