​​Quoi faire dans les Laurentides: 15 idées pour un «road trip» de rêve

Été comme hiver, ce ne sont pas les activités qui manquent dans les Laurentides!

Voici donc 15 idées d’activités à faire pour un séjour réussi:

Parc linéaire faisant plus de 234 km, le P’tit Train du Nord est à visiter absolument. À la fois sentier, piste multifonctionnelle et piste cyclable, les amateurs de plein air seront certainement charmés par cette ancienne voie ferrée.

Alaska Rider

Pour une pizza napolitaine digne de ce nom, c’est direction Lupi . Cette pizzéria de Saint-Adolphe d'Howard propose un menu simple, mais efficace ainsi que des combinaisons d’ingrédients frais à faire saliver. Mention spéciale pour le tiramisu dont on se souviendra longtemps.

1985, Chem. du Village, Saint-Adolphe-d'Howard

3. Profiter de toutes les activités de plein air

Ski, randonnée à vélo, course à pied, nage, raquette, rafting ou escalade: toutes les options sont sur la table quand on visite les Laurentides. Ce vaste terrain de jeu saura combler les amateurs de nature les plus expérimentés tout comme les familles à la recherche de moments de qualité. Découvrez toutes vos options juste ici.

• À lire aussi: 7 beaux sentiers de raquette dans les Laurentides

4. Découvrir les adorables centre-villes

Du centre-ville de Val-David en passant par celui de Sainte-Agathe-des-Monts, les Laurentides regorgent de petits villages qui ont beaucoup à offrir. On craque pour leurs petits cafés et les charmantes boutiques qui animent les rues principales. Le Magasin Général , le Couleur Café Signature et le White et Cie sont quelques-unes des adresses à mettre à votre itinéraire.

• À lire aussi: L'Épicurieux: un resto où manger dans les arbres à Val-David

5. Se rafraîchir dans un lac

S’il y a une chose qu’on trouve en abondance dans cette région du Québec, c’est bien les lacs. Lors d’une chaude journée d’été, profitez-en pour vous rafraîchir dans un des nombreux points d’eau de la région ou pour louer une embarcation et partir à leur découverte.

• À lire aussi: Voici 11 excellentes raisons de partir en road trip à Val-David

Chaque été, l’artiste florale Annie Lord organise des ateliers de cueillettes sauvages sur sa fermette de Val-David. Ces journées sont passées en petit groupe dans la nature et on y apprend les rudiments de la cueillette éthique avant de créer son propre bouquet à ramener fièrement à la maison. Breuvages et méditations concluent le tout pour une journée dont on se souviendra longtemps. Vous pouvez réserver votre atelier ici .

À la fois gîte, café et boutique, Les Conifères est un lieu où il fait bon se réunir. On visite l’endroit pour savourer une viennoiserie accompagnée d’un petit café italien, pour le brunch ou même pour un séjour de quelques jours, loin de l’agitation de la ville. Vous pouvez réserver votre hébergement en suivant ce lien .

• À lire aussi: 13 bonnes raisons d’aller faire son tour à Sainte-Agathe-des-Monts

8. Enfourcher une motoneige

De par ses impressionnantes chutes de neige chaque saison et son réseau de plus de 2 400 km de sentiers balisés, la région des Laurentides en est une de choix pour les adeptes de motoneige.

Chaque année, dans le cadre de l’exposition 1001 pots, des dizaines d’artisans unissent leurs forces le temps de quelques jours et exposent des milliers de céramiques dans un jardin digne d’un conte de fées. C’est l’endroit rêvé pour prendre le thé en nature et ramener un souvenir que l'on chérira longtemps. Cette année, le site sera ouvert du 7 au 20 juillet. Tous les détails ici .

Campée sur un verger de plus de 7000 pommiers, la Cidrerie Lacroix est le lieu de prédilection pour une journée d'autocueillette réussie. De la fin août à la fin octobre, vous pourrez y trouver une vingtaine de variétés de pommes différentes. Des cidres et une alléchante offre gourmande sont également à la disposition des visiteurs, et ce, toute l’année.

649, Chem. Principal, Saint-Joseph-du-Lac

Non seulement les bières que l’on découvre à la microbrasserie Ayawan sont délicieuses, mais les lieux sont également de toute beauté. Érigée dans l’ancienne synagogue de Val-Morin, la brasserie artisanale a ouvert ses portes en 2020 et fait de nombreux adeptes depuis. Leurs quartiers généraux valent certainement le détour pour un moment de qualité autour du feu après une longue journée de outdoor.

1201, 10e Avenue, Val-Morin

12. Escalader le plus haut sommet du coin

C'est dans le Parc régional Montagne du Diable, dans les Hautes-Laurentides, qu’on trouve le plus haut sommet de la région. Faisant plus de 780 mètres d’altitude, il offre un point de vue magnifique sur le réservoir Baskatong et les alentours. Plus de détails ici .

• À lire aussi: 17 (très) belles randonnées à faire avec son chien au Québec

13. Aller voir un spectacle au théâtre Le Patriote

Le théâtre Le Patriote n’a plus besoin de présentation. Véritable institution de Sainte-Agathe, des artistes de renoms foulent les planches chaque année depuis 1967. Vous pouvez consulter la programmation actuelle ici.

En espagnol, «Mapache» signifie raton laveur. Voilà une belle métaphore pour illustrer le parfait alliage entre les ingrédients québécois locaux et la cuisine d’inspiration mexicaine que l’on retrouve entre les murs de cette taqueria. Lors de notre passage, on a craqué pour les tacos de poisson et pour la carte de vins natures d’importation privée.

1770, Chemin de la Gare, Val-Morin

Aménagé sur le site patrimonial d’une ancienne pisciculture, le sentier des cimes permet de gravir une tour d'observation en bois faisant plus de 40 mètres. La vue à 360 degrés offre une occasion rare de voir la forêt de façon unique et de découvrir son écosystème d'une manière immersive.

737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc

