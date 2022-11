Ce manteau puffer North Face adoré des stars est au mégarabais en ce moment

Partager







Depuis quelque temps, toutes les célébrités et influenceuses mode s’entendent sur UN manteau qui allie style avec confort et chaleur, et, bonne nouvelle, il est au rabais pour un moment limité!

Le manteau matelassé 1996 Retro Nuptse est un incontournable depuis quelques hivers déjà. On l’a vu sur plusieurs célébrités, dont la mannequin Emily Ratajkowski, qui en est particulièrement fan.

Il en est de même pour Bella Hadid, Miley Cyrus et Kendall Jenner, des adeptes du modèle.

Même Hailey Bieber, véritable icône de style, a porté ce manteau dans sa version noire classique tout récemment, lors d’une balade avec son mari, Justin Bieber.

La bonne nouvelle, c’est que, en ce moment, Simons offre 30% de rabais sur ce modèle tant convoité à l'occasion du Black Friday, ou Vendredi fou.

Manteau 1996 Retro Nuptse puffer de The North Face, 320$ (au lieu de 400$) chez Simons

Le rabais est offert sur plusieurs coloris différents du modèle rétro à deux couleurs, mais sur le modèle uni aussi.

Manteau 1996 Retro Nuptse puffer de The North Face, 320$ (au lieu de 400$)

Si vous préférez un manteau long, le solde comprend aussi un rabais de plus de 100$ sur le manteau Nuptse long et cintré.

Manteau long matelassé Nuptse ceinturé de The North Face, 456$ (au lieu de 570$)

De plus, si vous cherchez une veste matelassée sans manches, la veste Retro Nuptse est elle aussi à prix réduit!

Veste sans manches rétro Nuptse 96 de The North Face, 248$ (au lieu de 310$)

Faites vite, car la promotion ne dure que jusqu’au 30 novembre!

