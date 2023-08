Victime d'une arnaque, Rafaëlle Roy prévient ses abonnés Instagram

Partager







La chanteuse et maman Rafaëlle Roy a vécu une situation des plus malheureuses et frustrante récemment. Croyant obtenir des billets pour un événement en plein air, Rafaëlle a plutôt fait face à une supercherie.

C'est via une suite de stories sur Instagram que Rafaëlle a raconté sa mésaventure. Sur fond d'un doux ciel bleu, elle débute en indiquant qu'elle tentait de se procurer des billets pour le festival Live à Lost River, qui avait lieu à guichet fermé la fin de semaine dernière à Wenworth-Nord dans les Laurentides.

Rafaëlle croyait avoir trouvé un particulier qui prétendait revendre des billets, une certaine Ha Kym. Malheureusement pour la chanteuse, tout était faux.

Après avoir effectué un virement de 200$, Rafaëlle a été bloquée de toute part par l'escroc, ne recevant donc pas de billets en retour.

Après avoir vécu cette vive déception, Rafaëlle se questionne à savoir comment certaines personnes peuvent soutirer de l'argent à des individus sans aucun scrupule. Elle prend également le temps de prévenir ses abonnés qui pourraient croiser le compte de Ha Kym sur les réseaux sociaux, leur disant de ne pas faire confiance à ce compte.

Pour mettre un peu de baume sur le coeur de la chanteuse, une abonnée de Rafaëlle a pris quelques minutes pour dénoncer le compte frauduleux. Rafaëlle demande à sa communauté de faire de même pour arrêter l'arnaque.

Rafaëlle appelle à la vigilance!

