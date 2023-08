Rafaëlle Roy est à couper le souffle dans une robe rouge au décolleté plongeant

Partager







La chanteuse était prête à enivrer la foule en partageant la scène avec Jonathan Roy au festival Osheaga. Son look était à couper le souffle.

L'ancienne candidate de La Voix était de passage au festival Osheaga ce week-end pour le spectacle de Jonathan Roy. Rafaëlle a choisi une robe bohème rouge comme look de scène. La jeune femme a partagé le tout dans un reel sur Instagram et le résultat est épatant.

La robe à manches courtes volantées et à fleurs est dans un esprit des plus bohèmes, correspondant parfaitement à la jeune femme en quête d'une totale liberté qu'est Rafaëlle. La chanteuse y met une touche sensuelle en ouvrant au maximum l'encolure cache-coeur, créant un décolleté plongeant hypnotisant.

Pour les plus observateurs, ça n'est pas la première fois que Rafaëlle apparaît sur les réseaux sociaux avec cet habillement. Plus tôt dans la même semaine, elle a porté cette sublime robe pour un évènement montréalais estival. Rafaëlle n'a pas peur de répéter une tenue.

Instagram / Rafaëlle Roy

Pour monter sur scène à Osheaga, un autre élément retenait aussi l'attention. Comme à chaque spectacle donné par l'équipe de Jonathan Roy, les artistes ne portaient pas de chaussures. Un pas de plus dans l'esprit fantaisiste de Rafaëlle et sa tenue.

Instagram / Rafaëlle Roy

L'équipe a ravis le public d'Osheaga, mais on peut dire que Rafaëlle attirait tous les regards.

