Les jours s’allongent, le soleil se pointe le bout du nez, on sent la grisaille nous quitter lentement et avec les bourgeons naît aussi notre excitation!

Voici donc 14 raisons d’avoir hâte au printemps:

1. Pour aller à la cabane à sucre (ou amenez la cabane à sucre chez soi)

Une panoplie de cabanes à sucre sont situées à moins d'une heure de Montréal pour notre plus grand bonheur ( trouvez-les ici! ).

2. Pour visionner la cérémonie des Oscars

On a hâte de s’installer bien confortablement dans notre divan et de regarder les meilleurs films de l’année se faire couronner. D'ailleurs, pourquoi ne pas profiter des prochains jours pour visiter un cinéma indépendant de la ville et visionner les films en liste pour la course aux Oscars?

3. Pour essayer les nouvelles boissons printanières chez Starbucks

Signe que le printemps est à nos portes, Starbucks vient de lancer deux nouvelles boissons pour les jours plus chauds! On s’empresse de goûter au thé latté matcha glacé à l'avoine et à la fraise, et on découvre le petit nouveau sur le menu permanent: le café infusé à froid avec crème de caramel à la cannelle. Tous les détails ici!

4. Pour prendre des longues marches (sans glisser)

Fini, les plaques de glaces! On sort nos espadrilles et on se balade dans la ville où on s'aventure à faire l’une des plus belles randonnées de la province .

5. Pour faire le ménage en profondeur

Incontournable du printemps: le retour du grand ménage annuel! Pour vous aider dans votre désencombrement, voici une liste de 73 objets dont vous pouvez vous débarrasser sans le moindre remords.

6. Pour partir en road trip

Les jours s’allongent et c’est l’occasion rêvée de prendre le volant vers une nouvelle aventure. Voici 25 idées de «road trips» d’une journée à faire à partir de Montréal pour vous inspirer.

7. Pour faire du nouveau dans sa garde-robe

Profitez des jours plus doux pour explorer les friperies de la ville et redorer votre garde-robe de morceaux qui feront certainement tourner des têtes. Voici justement 10 adresses seconde main qui valent le détour .

8. Pour se régaler de chocolats de Pâques

Parce que rien ne bat un bon dessert pascal. Par ici pour savoir où dénicher les meilleurs cocos en ville !

9. Pour s’émerveiller devant la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts de Montréal

On a hâte au 23 mars pour découvrir l’exposition immersive et multisensorielle « Nalini Malani: Par-delà les frontières ». L’artiste y aborde des thèmes percutants tels les inégalités entre les sexes, les conflits civils et la mémoire collective à travers des œuvres envoûtantes s'échelonnant sur cinq décennies. Tous les détails ici .

10. Pour inaugurer les terrasses

La saison des terrasses est à nos portes! Du brunch au 5 à 7, on a hâte de donner rendez-vous à nos amis sur nos terrasses préférées en ville .

11. Pour s'inspirer des plus beaux looks de Coachella

Les fashionistas de ce monde savent que les réseaux sociaux fusent d’inspiration mode tout au long du festival Coachella qui a lieu dans le désert californien les deux derniers weekends d’avril. Ça arrive à grands pas!

12. Pour voir ses artistes préférés aux Francos de Montréal

Du 9 au 17 juin prochain, la ville vibrera aux échos des Francos de Montréal. Prenez-vous d’avance et réservez vos billets pour voir votre artiste préféré performer cette année. C’est par ici .

13. Pour renouer avec les pique-niques

Le printemps est synonyme du grand retour du gazon! Une fois l'herbe sèche, on s’empressera de profiter d’un bon repas dans un de ces 10 meilleurs endroits pour pique-niquer au Québec !

14. Pour planifier ses vacances d’été

Les vacances estivales se concrétisent enfin! En panne d’idées? Voici des articles qui pourraient vous intéresser:

