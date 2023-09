Rentrée télé: voici toutes les séries à ne pas manquer cet automne

Partager







La rentrée scolaire vient aussi avec une rentrée télé des plus attendues. Sortez votre agenda: voici toutes les séries à noter pour ne rien manquer cet automne!

Photo fournie par TVA

• À lire aussi: Éleonore Lagacé remplace Claudia Bouvette pour la deuxième saison de cette émission

• À lire aussi: 10 vedettes québécoises adorées qu'on a connu à «La Voix»

• À lire aussi: Claudia Bouvette, Emi Chicoine et Audrey Roger seront réunies dans cette série cet hiver

C’est bientôt le retour des quotidiennes qui ont une place précieuse dans notre coeur, ainsi que des séries québécoises et internationales à succès qui reviennent année après année. On surveille également de près une foule de nouveautés intéressantes cette saison.

Voici donc 25 émissions à voir cet automne:

1) Disenchantment - Netflix, dès le 1er septembre

La princesse rebelle Bean fera face à de nombreux obstacles pour sauver son royaume aux côtés de son elfe et son démon. Se vengera-t-elle lors de cette ultime saison? Une chose est sûre: elle devra faire preuve de courage et de malice pour protéger Dreamland.

2) La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé - Télé Québec, dès le 7 septembre

Dans ce drame psychologique réalisé par Xavier Dolan, on retrouve un trio inséparable composé de Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier. Toutefois, une nuit en particulier vient bouleverser leur plan de vie...

3) Indéfendable - TVA, dès le 11 septembre

Les personnages attachants qui composent le cabinet Lapointe-Macdonald seront mis à l’épreuve avec d’autres cas importants à défendre. Au courant de la saison, de nouveaux visages se joindront à la populaire quotidienne, tels que Sam-Éloi Girard, Henri Picard et Roxane Bruneau.

4) STAT - Radio-Canada, dès le 11 septembre

Les mystères irrésolus et les histoires nébuleuses du printemps dernier nous ont laissés sur notre faim. Les membres de l’hôpital St-Vincent se retrouveront dès les premiers épisodes de la seconde saison de cette quotidienne à succès aux funérailles d’un des leurs. Les téléspectateurs font aller leurs hypothèses: on n’en peut plus de découvrir de qui il s’agit.

5) Sorcières - TVA, dès le 11 septembre

Trois sœurs devront se réunir, 30 ans après leur dernière rencontre. Ayant des traumatismes gravés de leur enfance, c’est à se demander comment Joe, Beth et Agnès arriveront à se reconnecter. Cette nouvelle série mystérieuse nous tiendra certainement en haleine.

6) Avant le crash - Radio-Canada, dès le 11 septembre

Au plus grand plaisir des adeptes de la série, la seconde saison sera encore plus intense que la première et les intrigues mises sur table précédemment seront poussées à un autre niveau.

7) 5e rang - TVA, dès le 11 septembre

Pour la 5e et ultime saison, les tensions seront plus fortes que jamais à Valmont.

8) Aller simple : Survivre - Noovo, dès le 13 septembre

Au cours de cette deuxième saison remplie de suspense, de nouveaux protagonistes sont entraînés dans un aller, sans retour. La grande question: qui est le meurtrier et qui sont les innocents? Parmi ceux-ci, on retrouvera Sophie Nélisse, Rosalie Bonenfant, Antoine-Olivier Pilon, Anglesh Major et Rose-Marie Perreault.

9) Entre deux draps - Noovo, dès le 13 septembre

Pour une quatrième et dernière saison, la célèbre série à sketchs continuera de nous surprendre. En effet, certains changeront de décor ou déménageront tout simplement dans un nouveau cocon.

10) Plan B - Radio-Canada, dès le 13 septembre

Mettant en vedette Pier-Luc Funk, l’histoire nous plongera dans l’univers de Jessy, libéré après avoir purgé trois mois de prison. Dans sa quête de rédemption, il découvrira de façon inattendue une agence qui propose des voyages dans le passé.

11) Les moments parfaits - TVA, dès le 13 septembre

Sortez vos mouchoirs, car les membres de la famille Thomas seront avec vous pour l’automne, mais feront leurs adieux avant le congé des Fêtes. Des moments remplis d’émotions à l’horizon!

12) Après le déluge - Noovo, dès le 14 septembre

Maxime, une policière rebelle, initie quatre jeunes au passé trouble au MMA, un sport de combat, pour leur éviter un casier judiciaire. On y retrouvera dans cette nouvelle série les acteurs Karl Walcott, Samuel Gauthier et Emile Schneider.

13) Premier trio - Radio-Canada, dès le 15 septembre

On suivra le quotidien de Chloé, une joueuse étoile de hockey, qui est invitée au camp de sélection d’une équipe bantam AAA... masculine! Son seul objectif? Faire sa place parmi ces joueurs élites.

14) Summer fait des vagues - Netflix, dès le 15 septembre

Summer est de retour pour une deuxième aventure et elle ne pouvait s’entraîner pour la compétition de surf nationale sans embûches: voilà qu’une nouvelle rivale disputera ses vagues... et le garçon qui fait battre son cœur!

15) Chanteurs masqués - TVA, dès le 17 septembre

s

Menez votre petite enquête en direct de votre salon pour découvrir qui se cachera sous les costumes les plus flamboyants de cette deuxième saison. Des performances étonnantes et époustouflantes seront au rendez-vous!

16) Révolution - TVA, dès le 17 septembre

s

Avec Mel Charlot comme nouvelle Maître qui rejoindra la famille Révolution, la cinquième saison de ce grand concours de danse s’annonce prometteuse. On y découvrira des danseurs aux talents impressionnants qui pourront créer des revirements inattendus... Nouvelles règles en vue!

17) Alertes - TVA, dès le 18 septembre

Encore cette saison, l’escouade Cerbère devra résoudre des enquêtes improbables. Jusqu’où oseront-ils aller? On le découvrira tout l’automne. Frissons assurés!

18) Les Révoltés - Club Illico, dès le 21 septembre

On retrouvera ENFIN Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk ensemble au petit écran dans cette nouvelle série. La jeune femme interprétera une avocate passionnée et celui-ci un journaliste d’enquête, tous deux avides de justice. Le duo vivra également une romance bien attendue du public.

19) Sex Education - Netflix, dès le 21 septembre

Pour la quatrième et dernière saison, les élèves de Moordale seront rapatriés dans une nouvelle école et Otis doit trouver sa place. D’ailleurs, il ne sera pas le seul sexologue sur le campus... À suivre!

20) Love is Blind - Netflix, dès le 22 septembre

Les candidats de la cinquième saison de cette populaire téléréalité feront preuve d’une confiance aveugle (littéralement!) pour trouver leur âme soeur à la suite de discussions derrière un mur.

21) Martin Matte en direct - TVA, dès le 28 septembre

L’humoriste accueillera invités et collaborateurs dans une ambiance festive. Il s’agit du nouveau grand rendez-vous événementiel à ne pas manquer cet automne!

22) EVERYTHING NOW - Netflix, dès le 5 octobre

Après une longue convalescence à se remettre d’un trouble alimentaire, Mia veut reprendre le temps perdu pour vivre toutes sortes d’expériences d’adolescence incontournables que ses amis semblent bien connaître.

23) The Fall of the House of Usher - Netflix, dès le 12 octobre

Du même créateur des séries d’horreur The Midnight Club, The Haunting of Hill House et Bly Manor, cette nouvelle série diabolique arrivera à temps pour la saison de l’épouvante. On y suivra une dynastie familiale dont les héritiers meurent à tour de rôle de façon très mystérieuse.

24) Élite - Netflix, dès le 20 octobre

Les premières images très caliente promettent une septième saison à la hauteur des attentes des fans de la série. En réponse aux questions existentielles que l’on entend dans la vidéo, les personnages devront affronter leurs démons en sautant dans le vide.

25) Désobéir: le choix de Chantale Daigle - Noovo, dès le 25 octobre

Enceinte de Jean-Guy Tremblay, interprété par le comédien Antoine Pilon, Chantale Daigle souhaite se faire avorter et il veut l’en empêcher. Ils iront jusqu’en Cour suprême.

Bonne rentrée télé!

• À lire aussi: Éléonore Lagacé annonce une énorme nouvelle dans sa vie

• À lire aussi: Voici l'évolution des acteurs de «Riverdale» de la première à la dernière saison

• À lire aussi: [Vidéo] Les gagnants de la saison 3 de «l’île de l’amour» testent leur couple avec cet ultime défi

À VOIR: Vérité ou conséquence avec la gang du film «Coeur de slush»