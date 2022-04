Ce restaurant propose des seaux de fruits de mer à la cajun digne de la Nouvelle-Orléans

Partager







Le restaurant Seau de Crabe propose une expérience qui saura plaire aux amateurs de fruits de mer et de crustacés.

Avec deux adresses, dont une à Pointe-Claire, Seau de Crabe propose une expérience unique. Le concept provient d'ailleurs de Dubaï, rien de moins.

Chez Seau de Crabe, le repas est littéralement servi dans un seau. Tel le veut la tradition cajun, le contenu du seau est cuit à la vapeur et transporte en Nouvelle-Orléans dès les premières bouchées.

De son côté, le concept du restaurant est assez simple.

Afin de garnir votre seau, vous devez d’abord choisir votre prise. Vous avez le choix entre des crevettes, des moules, des pattes de crabe et du homard.

Ensuite, vous choisissez la saveur : la sauce cajun ou la sauce seau de crabe. Une option est aussi offerte pour le niveau de chaleur que vous désirez. Finalement, vous pouvez choisir d’un accompagnement pour compléter votre seau. Riz, pommes de terre et maïs en épi sont proposés.

Vous trouverez d’ailleurs sur le menu un seau d'une livre de crevettes à 29.90$ et un seau de crabe des neiges à 65.90$. Calmars frits, fish and chips et crevettes frites volent la vedette sur le menu. Tous les items du menu sont pensés afin d’être partagés.

Dans une ambiance conviviale et sans prétention, tous se retrouvent autour d’un seau prêt à se régaler. Le festin se veut salissant, et c’est pourquoi une bavette et des gants en plastique sont inclus avec le repas.

Cette bouillie de fruits de mer cajun est un repas mémorable et savoureux à partager avec des amis... sans modération.

Seau de Crabe

671a, boulevard du Curé-Labelle, Laval

1866, boulevard des Sources, Pointe-Claire

