Voici les restaurants qui s’installent au Marché Atwater cet été

L’arrivée des restaurateurs d’été marque le début de la saison estivale au Marché Atwater.

Bordé par le canal de Lachine, le Marché Atwater invite aux découvertes culinaires et propose de nombreux arrêts gourmands.

Entre les kiosques de fruits et légumes et ceux de fleurs fraîches, vous trouverez quelques restaurants parfaits pour casser la croûte entre deux emplettes.

Les menus festifs, préparés avec des ingrédients frais (localisation oblige), plairont aux foodies de ce monde. Songez donc à faire un tour au Marché Atwater, cet été, pour un dîner.

Voici 8 restaurants d’été qui s’emparent du Pôle des saveurs du Marché Atwater cet été:

Les tapas s’emparent du menu du nouveau pop up de Lucille’s au Marché. Retrouvez ses fameux fruits de mer dans des déclinaisons alléchantes: guacamole, tartare de saumon, cheeseburger, côtes levées, rouleau de homard ou encore taco de poisson, et plus. Un incontournable.

Depuis 2011, le comptoir Satay Brothers du Marché propose un véritable voyage pour les papilles. Rapidement, on a l’impression de se trouver devant les nombreux étals de bouffe qui tapissent les grandes villes asiatiques. Avec ses spécialités singapouriennes, Satay Brothers épate par ses plats traditionnels, comme la soupe laksa, les bao buns, le satay de poulet, le bol de nouilles avec porc BBQ, la salade de papaye et bien plus!

Fermé le mardi et le mercredi

C’est d’abord les effluves de ce comptoir qui vous enchanteront. Fort de son succès, Aylwin Barbecue rallume son four pour un sixième été au Marché. Antoine Bériault (ex-Bouillon Bilk) et Annie Lacombe (ex-Bidon) vous invitent à savourer un barbecue texan typique, fumé sur place chaque jour avec des ingrédients d’ici. Consultez l’ardoise pour connaître les plats du jour et consommer un festin digne de mention.

De mai à octobre, ne manquez pas l'occasion de déguster les DÉLICIEUX falafels de Falafel Yoni. Falafels, sabichs et hummus valent le détour.

Les images des sorbets et des glaces sans lactose de Ca Lem abondent sur les réseaux sociaux. Après le repas ou avant de se rendre sur les rives du canal de Lachine, songez à attraper un cornet pour la route. Le comptoir du Marché est ouvert depuis le 7 mai officiellement.

Le meilleur de la cuisine vietnamienne est servi au comptoir Le Petit Sao. Découvrez ses Bánh mì, ses salades de vermicelles de riz, ses rouleaux de printemps et bien plus. Ses plats sont un plaisir autant pour les yeux que pour les papilles.

Impossible de résister aux beignes artisanaux de Léché. Devant son comptoir du Marché, l'idée d'attraper une boîte pour la maison est séduisante. Laissez-vous tenter par ses beignes décadents, dont le cheesecake, le boston cream et le lime coconut.

Tout nouveau, ce comptoir propose des jus et des smoothies frais pour désaltérer les visiteurs du Marché. À essayer!

Marché Atwater

138, avenue Atwater, Montréal

À l'angle des rues Notre-Dame et Atwater

