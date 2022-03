Les restos à Québec qui offrent un menu brunch pour Pâques [2022]

Partager







Plusieurs restos ont une imagination débordante pour l'élaboration du brunch de Pâques, surtout avec la possibilité de revoir tout le monde en présentiel pour l'occasion.

Traditionnel, éclaté, avec des produits locaux, le choix ne manque pas cette année pour profiter du long congé autour d'une table.

Voici les brunchs de Pâques incontournables dans la ville de Québec cette année:

Le gargantuesque buffet haut de gamme du Château Frontenac sera agrémenté de surprises sucrées préparées par les pâtissiers de l'hôtel et vous pourrez faire un tour à la mini-ferme.

1, rue des Carrières, Québec

Le restaurant qui habituellement n’ouvre qu’en soirée fera une exception lors du week-end de Pâques pour deux jours de brunch à faire saliver. Au menu, des saveurs uniques faites avec des produits locaux par les chefs chevronnés de Chez Boulay. Pensez à vite réserver vos places!

1110, rue Saint-Jean, Québec

Voyagez à travers les différents services du District Gourmet pour Pâques. La France, l’Italie, les délicieuses gourmandises d’ici et les cocktails colorés dignes des plus belles plages du Sud seront à l’honneur. On adore le concept des restaurateurs du QG qui s'associent pour célébrer Pâques.

990, route de l'Église, Québec

Facebook / Le Bocage

Une petite escapade à Saint-Jean-Port-Joli fera le plus grand bien lors de la fin de semaine de trois jours. Le Bocage propose un Brunch d’Antan avec des produits maison transformés sur place et quelques surprises gourmandes.

202, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

Brunch de Pâques prise deux! Tapas et Liège avait hâte d’ouvrir ses portes pour l’occasion et c’est chose faite. Avec le délicieux menu régulier offert, on sait déjà que la carte de Pâques sera à tomber par terre.

1297, avenue Maguire, Québec

Le 101 Restaurant de Quartier est un petit nouveau à connaître absolument. Carnivores et pescitariens peuvent s’y côtoyer en harmonie. L’offre culinaire varie chaque semaine et le menu du brunch de Pâques est sublime. Oeufs mimosas maquereau et caviar, gaufre de légumes et ses accompagnements, pain perdu au sucre d'érable et d'autres éléments tout aussi intrigants qu'alléchants. Faites vite pour réserver!

101, rue Saint-Joseph Est, Québec

De la ferme à la fourchette, telle est la devise du restaurant Chez Muffy de l'Auberge Saint-Antoine. Ajoutez-y une touche festive pascale et nous voilà devant un brunch des plus uniques en ville. Fruits de mer du moment donc le fameux crabe des neiges et bien plus. Sur réservation seulement.

10, rue Saint Antoine, Québec

Le décor champêtre est particulièrement coquet et pourrait être le décor de votre brunch pascal. Deux services, selon les envies, et des mets qui sauront satisfaire les dents sucrées comme salées. Pensez à réserver le plus tôt possible!

8790 avenue Royale, Château-Richer

Exceptionnellement pour Pâques et la fête des Mères, le Montego ouvre ses heures du déjeuner, présentement sur pause. On peut voir qu'au menu, une décadente et généreuse table d’hôte déjeuners sera disponible de 9h30 à 14h00. Ensuite, vous pourrez déguster de la barbe à papa, de la tire d’érable et des desserts sur la terrasse.

1460, avenue Maguire, Québec

Le Tequila Lounge est fidèle à ses habitudes festives! Pour Pâques, un drag brunch est en préparation. Spectacle avec Gabry Elle, Jojo Bones et Iganne, cocktails signatures et savoureux mets mexicains avec la twist Tequila Lounge sont au menu. Faites vite pour l’achat de vos billets!

643, rue Saint-Joseph Est, Québec

