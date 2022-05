Réunion «Selling Sunset» : Les 10 révélations les plus choquantes

Partager







Si vous avez écouté la saison 5 de Selling Sunset, vous savez qu’elle fut l’une des plus rocambolesques. Un nouveau couple s'est formé au sein du groupe Oppenheim, une agente a tenté d’en saboter une autre... le drame était au rendez-vous!

Le point culminant a été la réunion diffusée le 6 mai 2022 où encore plus de potins croustillants ont été dévoilés, dont le fait que Chrishell a retrouvé l’amour après sa rupture avec Jason!

Voici donc 10 révélations-choc lors de la réunion de Selling Sunset saison 5.

1. Emma fréquente encore Micah... mais d’autres gens aussi

La chimie entre Emma et le promoteur immobilier Micah était palpable tout au long de la saison. Selon la jeune femme de 30 ans, elle continue de voir Micah, mais sans attaches! Le plus surprenant là-dedans, elle a révélé qu'elle fréquençait encore à l’occasion son ex... oui, l’ex à la source de son conflit avec Christine!

2. Jason est encore amoureux de Chrishell

L’histoire d’amour entre Jason et Chrishell fut brève, mais intense. Les amoureux étaient sur le point de faire le choix de passer le reste de leur vie ensemble, lorsque Jason a finalement décidé qu’il ne voulait pas devenir père, mettant un terme à leur relation. Lors de la réunion, les principaux intéressés étaient visiblement encore très affectés par cette rupture, surtout Jason. L’homme de 45 ans a avoué entre deux sanglots encore aimer Chrishell, et ce, probablement pour toute sa vie.

3. Chrishell est en couple avec l’artiste G-Flip

La rupture semble être moins difficile pour Chrishell qui a récemment retrouvé l’amour! Après avoir participé au vidéoclip de l’artiste non-binaire G-Flip, une idylle est née! Chrishell a avoué être très proche de G-Flip et se laisser porter par l’aventure. Elle a cessé de se mettre trop de pression pour avoir des enfants et profite simplement du bon temps qu’elle passe avec G-Flip!

4. Maya a vécu une tragédie après avoir filmé l’émission

Lors de la saison 5, Maya était enceinte de son troisième enfant. Malheureusement, l’agente a révélé durant la réunion qu’elle a perdu le bébé à 38 semaines. Selon elle, c’était un accident imprévisible, et elle et son mari vivent toujours le deuil. Elle a voulu partager son histoire pour que d’autres femmes qui vivent des deuils similaires se sentent moins seules.

5. Christine n’a plus sa place à l'agence... pour le moment

Christine Quinn n’était pas présente à la réunion, mais elle a beaucoup fait parler d’elle! Notamment, l’animateur Tan France a voulu parler de quelque chose qui s’est produit dans les derniers épisodes, soit que Christine aurait proposé de payer un client pour qu’il fasse affaire avec elle et non Emma. Les jumeaux ont confirmé que ceci était réel et, à moins que Christine ne prouve qu’elle puisse changer, qu’elle n’avait plus sa place au sein de l’agence.

6. Brett a déjà mis Jason dans l’embarras devant un acteur connu

Sur une note plus légère, Brett a partagé une anecdote croustillante! Sans révéler de noms, il a avoué qu’il a déjà fait l’amour avec une conquête dans la salle de bain d’un acteur très connu lors d’un party. Le plus drôle dans tout ça? L’acteur a confondu les jumeaux et a réprimandé Jason pour l’acte, Brett s’en est donc sorti indemne!

7. Christine s’est excusée à Davina

Les anciennes amies, Christine et Davina, étaient beaucoup moins proches lors de cette saison, ce qui fut source de conflits au fil des épisodes. Davina a dévoilé que Christine lui avait présenté ses excuses par textos. La blonde a avoué avoir dit des choses méchantes à propos de Davina et le regrettait. Davina a par contre expliqué qu’elle n’acceptait pas ses excuses, car les actions de Christine ne reflétaient pas sa parole.

8. Davina et Chelsea ont dévoilé où en était leur relation après leur chicane

Un autre conflit qui a marqué la saison 5 fut celui entre Davina et la nouvelle venue, Chelsea. Après une discussion enflammée autour d’un gâteau qui s’est terminée par Chelsea qui affirme qu’elle «pourrait vomir» tant elle déteste Davina, où se situe leur relation aujourd’hui? Selon Davina, elles sont en bon terme. Selon Chelsea, elles sont trop différentes et, même si elles peuvent être des collègues cordiales, ne seront jamais de bonnes amies.

9. Le groupe Oppenheim fait beaucoup d’argent

On voit bien que les maisons vendues par les agentes de Selling Sunset sont dispendieuses, on se doutait donc que le groupe Oppenheim était riche, mais pas à ce point! Selon Jason, depuis l’ouverture de l’agence, ils auraient vendu pour pas moins de 2 milliards de dollars en immobilier. Wow!

10. Une autre série spin-off arrive bientôt et ça s’annonce encore plus dramatique

Les fans de la série seront excités d’apprendre que l’univers Selling s'agrandit! On aura bientôt droit à une toute nouvelle série qui suit les agents de la nouvelle succursale située dans Orange County. Selling the OC met en vedette de nouveaux agents qu’on a déjà hâte de découvrir et la bande-annonce promet beaucoup de drama. Voyez pour vous-même ci-dessus!

