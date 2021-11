Riverdale saison 6 arrive alors voici un résumé de la saison 5

Partager







La saison 5 de la populaire série Riverdale nous a projetés dans le futur, 7 ans après les événements de la saison 4. Avant que la saison 6 arrive le 17 novembre sur Netflix, il est temps de se remémorer les moments marquants de la 5e saison.

Pour simplifier la tâche, résumons le parcours de chaque personnage. Attachez votre tuque, ça brasse!

Riverdale saison 5 en résumé :

Archie

L’homme à la chevelure rousse a porté plusieurs chapeaux cette saison. Ancien soldat, Archie est revenu à Riverdale pour tenter de sauver la ville des griffes de Hiram Lodge. Il a été mineur, pompier, coach et recruteur pour l’armée.

Lui et Veronica ont tenté de renouer leur lien amoureux, pour finalement se séparer lorsqu’ils ont réalisé qu’ils ne voulaient pas le même avenir. Finalement, c’est avec Betty que Archie décide d’entretenir une relation.

Betty

Apprentie agente du FBI, Betty est traumatisée par l’un des cas sur lequel elle a travaillé, celui du TBK (le Trash Bag Killer). De retour à Riverdale, elle tente de résoudre la disparition de sa sœur Polly.

Malheureusement, Polly a été victime d’un groupe de tueurs qui s’en prennent aux femmes seules sur l’autoroute. Ce sont des membres de la famille Blossom qui ont été rejetés par parce qu’ils étaient conçus hors des liens du mariage.

Veronica

Après avoir connu du succès à Wall Street et en tant que bijoutière, Veronica a quitté Chad, son mari manipulateur, pour revenir à Riverdale. Là, elle a aidé Archie a vaincre son père, Hiram, et elle a aussi renoué son lien amoureux avec Reggie.

Finalement, Veronica a tué Chad et a décidé d’épargner son père, mais de le forcer en exil de Riverdale plutôt.

Hiram

Parlant de Hiram, il a tout fait pour faire tomber Riverdale et on sait enfin pourquoi. Il a découvert une quantité de Palladium, un métal précieux, sous l’érablière de Cheryl, et voulait se le procurer.

Son plan est tombé à l’eau, il est parti en exil, mais a voulu se venger une dernière fois en plaçant une bombe sous le lit de Betty et Archie dans le dernier épisode.

Jughead

Auteur à succès maintenant déchu, Jughead est arrivé à Riverdale un homme brisé avec des problèmes de consommation. Pour faire de l’argent, il a commencé à travailler chez Pop’s où lui et Tabitha Tates sont tombés amoureux.

Lui et Tabitha ont tenté d’enquêter sur la légende du Mothman, pour finalement réaliser que c’étaient les Blossoms tueurs qui se déguisaient en créatures pour commettre leurs meurtres.

Cheryl

Après avoir décidé de s’isoler dans son manoir puisqu’elle croyait être maudite, Cheryl a changé de voie quelques fois dans la saison. Elle a vendu des peintures falsifiées, a ouvert une église, puis a découvert que son ancêtre était une sorcière.

Cheryl a lancé une malédiction sur Riverdale pour se venger du traitement qu’avait reçu son ancêtre. Elle semble être la vilaine de la saison 6... à suivre!

Toni

Reine des Serpents, propriétaire du bar sous Pop’s et conseillère d’orientation à Riverdale High, Toni n’a pas chômé durant cette saison. Elle portait le bébé de Kevin et Fangs, mais suite à leur rupture, a décidé d’avoir le bébé avec Fangs avec qui elle forme maintenant un couple.

Reggie

Après être devenu le bras droit de Hiram, Reggie a décidé d’aider Veronica dans plusieurs de ses projets d’entreprises. Réalisant qu’il adorait faire cela, il a choisi d’abandonner Hiram. Lui et Veronica prévoient d'ouvrir un casino dans la nouvelle saison.

Kevin

Après avoir laissé Fangs et participé brièvement à l’église de Cheryl, Kevin annonce qu’il quitte pour New York pour tenter sa chance à Broadway.

À savoir aussi :

Sabrina, l’apprentie sorcière, fera partie de la saison 6.

Il faut aussi savoir que Riverdale s’appellera RiverVale, probablement dans un effort de changer la réputation de la ville.

Ne manquez pas les 5 premiers épisodes de Rivervale saison 6 dès le 17 novembre sur Netflix!

