Roxane Bruneau se révèle plus blonde que jamais sur le tapis rouge de l’ADISQ 2023

Attendue au gala de l’ADISQ, la chanteuse a fait jaser avec ses cheveux d’un blond platine électrisant, attirant tous les regards sur le tapis rouge.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Après avoir tenu en haleine ses fans en documentant le processus d’un changement capillaire drastique pour attaquer la saison automnale du bon pied, Roxane avait enfin révélé sa nouvelle tête, au plus grand plaisir de ses abonnés Instagram.

Cette dernière avait fait ses adieux au club des brunettes pour s’amuser avec des mèches embrassées par le soleil.

La jeune femme laissait sa communauté bouche bée, arborant un mulet blond très franc. Cette transformation lui avait valu une tonne de commentaires positifs.

Si cette nouvelle crinière était au cœur des discussions des Québécois, ceux-ci auront encore une fois de quoi converser à ce sujet. En effet, la vedette d’ici s’est présentée sur le tapis rouge de l’ADISQ avec une chevelure de feu. Blonde platine tirant vers le blanc, Roxane avait tout d’une superstar lors de cette prestigieuse soirée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sa chevelure un peu plus longue qui retroussait vers l’arrière lui conférait une allure des plus cool. La blondinette s’est munie de lunettes de soleil pour compléter son look d’enfer.

Fidèle à ses habitudes, la chanteuse a opté pour une tenue décontractée. En sneakers, jeans noirs et veston oversized du même coloris, elle a ajouté une petite touche de couleur avec un t-shirt ample vert sauge.

Hyper stylée, celle qui était nommée dans deux catégories à l’ADISQ s’est également divertie avec son ami Souldia, lui aussi présent sur le tapis rouge.

STORY INSTAGRAM / ROXANE BRUNEAU

Maintenant que Roxane en a profité lors de cette soirée aux nominations entièrement méritées, on attend impatiemment la sortie de son album Submergé.

Encerclez le 17 novembre prochain à votre agenda!

