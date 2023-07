Ariana Grande est maintenant célibataire et voici comment les gens l'ont découvert

Partager







C'est terminé pour la chanteuse et actrice Ariana Grande et son mari depuis 2021, Dalton Gomez. La rupture s'est ébruitée après une sortie publique d'Ariana qui a soulevé bien des questions.

La jeune femme qui interprètera Glinda dans le film tant attendu Wicked a été prise en photo dans la très sélecte assistance du tournoi de Wimbledon, en Angleterre, en compagnie des acteurs Jonathan Bailey et Andrew Garfield. Toutefois, des observateurs aguerris ont remarqué qu'un élément important manquait à Ariana et c'est ainsi que la nouvelle a éclaté au grand jour.

Ariana Grande est plus discrète sur ses amours après quelques relations médiatisées qui ont beaucoup fait jaser. Le public sait tout de même que l'interprète de Thank U, Next a dit "oui" à l'agent immobilier Dalton Gomez en mai 2021 après un peu plus d'un an de relation.

Deux ans plus tard, Ariana s'est présentée en public sans la bague qui a scellé leur union et plusieurs internautes se sont mis à spéculer sur le couple. Ainsi, une bombe est tombée dans le monde du potinage: depuis janvier dernier, Ariana Grande est célibataire.

Un autre détail a mis la puce à l'oreille des fans sur la situation amoureuse d'Ariana. Sur le compte Instagram de la méga star, quelques publications d'Ariana et Dalton sont toujours présentes, mais les clichés en souvenir du mariage n'y sont plus. Ça risque de n'être qu'une question de temps avant que les photos restantes soient supprimées.

Ariana et Dalton ont été physiquement séparés durant une longue période en 2022 pour les tournages du long-métrage Wicked, ce qui aurait joué sur la relation. Cependant, le couple n'en était pas à ses premières épreuves.

Durant les derniers mois, Ariana et Dalton auraient tenté une réconciliation, mais rien n'y fait. Ils sont séparés et ils signeront cette année les papiers de divorce.

On souhaite que la séparation se fasse dans le calme pour la chanteuse!

