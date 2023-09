Rupture confirmée pour ce couple de téléréalité adoré

Partager







Le couple formé à Occupation Double dans l'Ouest s'était surtout rapproché après l'aventure.

Plusieurs internautes avaient noté que les candidats de téléréalité Clodelle Lemay et Alex Yelle ne partageaient plus de photos communes depuis quelques semaines, soulevant bien des doutes sur l'issue de leur relation. En entrevue avec QC Scoop, Clodelle a confirmé leur rupture.

Clodelle a indiqué que la décision a été particulièrement difficile puisque les deux s'aiment énormément et qu'il n'y a aucune mésentente sentimentale entre elle et Alex.

Prête à tourner la page, Clodelle a toutefois précisé ce qui a mené à cette séparation. «C'est juste que malheureusement on n'était vraiment pas à la même place. Je me sens comme un peu plus mature, développée ou avancée dans ma vie. Je sais ce que je veux. Et je pense que lui, je ne veux pas parler pour lui, mais on n'était vraiment pas à la même place. Si on n'avait pas fait OD, c'est quelqu'un que je n'aurais sûrement jamais rencontré, parce qu'on n'a tellement pas le même lifestyle.»

Jusqu'à tout récemment et malgré les soupçons des internautes, les deux avaient conservé des photographies de couple sur leurs réseaux sociaux respectifs, ce qui n'est maintenant plus le cas.

Clodelle et Alex se sont rencontrés dans le cadre de l'aventure Occupation Double dans l'Ouest, en 2021. Alex et Clodelle ont surtout développé leur relation au Québec, dans un quotidien post-téléréalité loin des caméras. Ils se sont fréquentés un peu plus d'un an et demi.

On leur souhaite de la douceur pour la suite.

